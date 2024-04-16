В СК заинтересовались увольнением хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

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Следственный комитет проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», — сказано в сообщение.12 апреля Дикарев сообщил, что 3 недели назад он пришил мальчику, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. Как утверждает врач, операция в таком объеме стала первой в мире, ребенок находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%.
Помимо этого, хирург указал на альтернативу операции — трансплантация лица другого человека. Однако для юного пациента это означало было прием седативных препаратов до конца жизни.
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