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В СК заинтересовались увольнением хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

СК проверит обстоятельства увольнения хирурга, который пришил ребенку лицо
16 апреля 2024, 02:31
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», — сказано в сообщение.
12 апреля Дикарев сообщил, что 3 недели назад он пришил мальчику, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. Как утверждает врач, операция в таком объеме стала первой в мире, ребенок находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%.



Помимо этого, хирург указал на альтернативу операции — трансплантация лица другого человека. Однако для юного пациента это означало было прием седативных препаратов до конца жизни.

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СМИ сообщили о пожаре на производящем снаряды для Украины заводе в США
Atlas News: в США горит производящий боеприпасы для Украины завод
16 апреля 2024, 02:13

Фото: istock / Distortion Media

На Армейском заводе боеприпасов в американском штате Пенсильвания в городе Скрантон произошел пожар. Об этом информирует Atlas News, ссылаясь на очевидцев.
Пользователи публикуют в соцсетях фотографии и видео, на которых видно, как с территории завода поднимается столб густого черного дыма.

На месте работают экстренные службы. Информагентство сообщает, что характер инцидента пока не установлен.

Предприятие занимается производством артиллерийских и других боеприпасов для армии США, его оператором является компания Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.

Стоит отметить, что завод в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в Америке, такие боеприпасы страны Запада активно поставляют Украине.

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#пожар
#завод
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#боеприпасы
#пользователи
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Подросток-зацепер ради острых ощущений доехал из Москвы в Петербург между вагонами
17-летний зацепер проехал между вагонами «Сапсана» из Москвы до Петербурга
16 апреля 2024, 01:04

Фото: istock / OrtodoxFoto

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали административное производство в отношении 17-летнего юноши, который с помощью «зацепа» доехал из столицы на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом информирует пресс-центр управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Стоит отметить, что фигурант добрался из Москвы до Петербурга на поезде, который развивает скорость до 250 км/час. Как заявил сам «зацепер», он планировал поехать и в обратном направлении тем же способом, чтобы получить адреналин.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на родителей юноши — за невыполнение обязанностей по воспитанию подростка — и на самого несовершеннолетнего — за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

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#поезд
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В Ленобласти юноша выстрелил подростку в лоб
15 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Ленинградской области 18-летний парень выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в городе Сланцы на улице Максима Горького в подъезде одного из домов юноша произвел выстрел в голову 15-летнему подростку из пневматического пистолета.

Медики обнаружили у несовершеннолетнего рваную рану на лбу. Отмечается, что состоянию здоровья подростка ничего не угрожает.

По подозрению в стрельбе уголовное дело возбудили в отношении предполагаемого стрелка, который был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
«Страна»: в Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
15 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Варшаве два украинца подрались в очереди за получением заграничных паспортов, пишет «Страна.ua».
Предполагаемой причиной конфликта стала попытка одного из них прорваться к стойке без очереди. Полиция прибыла на место происшествия. В результате столкновения живая очередь была отменена, и теперь к обработке документов допускаются только те, кто заранее записался онлайн.

По словам очевидца, утром длина живой очереди достигала 300 человек.

Украинские мужчины, проживающие в Польше, стремятся получить новый заграничный паспорт до вступления в силу нового украинского закона о мобилизации, согласно которому консульские услуги не будут предоставляться тем, кто не встал на воинский учет.

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Блогера Дмитрия Портнягина судят за неуплату налогов
Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы
15 апреля 2024, 18:29

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Ранее следственный комитет установил, что блогер и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Более 91 миллиона из них они перевели на счета третьих лиц. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов.

Отмечается, что Портнягина задержали в пятницу в Ростовской области. Блогер находился в зоне СВО, когда в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Наро-Фоминском округе ликвидировали опасно нависшие над дорогой деревья
15 апреля 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Аварийные деревья, нависающие над дорогой у садоводческого товарищества «Меркурий — Дененёво» в Наро-Фоминском городском округе, ликвидировали работники местного филиала Мособллеса по просьбе жителей, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Эти деревья, растущие на территории лесного фонда, в любой момент могли упасть на дорогу, по которой проезжают машины и ходят люди. Поэтому сотрудники лесничества выехали на место, распилили представляющие опасность деревья и сложили ветви и части стволов в поленницы для естественного перегнивания», — говорится в сообщении.
В региональном Комлесхозе также подчеркнули, что рубить такие деревья самостоятельно нельзя: это опасно и незаконно. Штраф за нелегальную вырубку деревьев составляет до 5 тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона рублей — для юридических. Кроме того, если ущерб, нанесённый лесу, составит более 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

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Часть поля ушла под землю в Ростовской области
В Ростовской области провалился участок сельскохозяйственного поля
15 апреля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Conny Pokorny

В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Ростовской области провалился участок земли, об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Позже информацию подтвердили в администрации Красносулинского района.

Власти региона рассказали, что в настоящее время провал засыпан и не представляет никакой опасности. О причинах появления подземной полости ничего не известно.

Огромный кратер посреди поля сельскохозяйственного назначения заметил местный житель. Глубина дыры не менее 15 метров. Очевидец рассказал, что кратер образовался на ровном месте. Каких-либо шахт в этом месте не расположено.

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#поле
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После избиения двумя полицейскими жителя Шатуры возбудили уголовное дело
15 апреля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба ГУ СКР по МО

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после избиения мужчины полицейскими в Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По информации об избиении в городе Шатуре сотрудниками МВД мужчины следственный отдел по городу Егорьевску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело. Его будут расследовать по статье о превышении должностных полномочий. Следствие установило личности потерпевшего и полицейских», – рассказали в управлении.
Там добавили, что в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел и проведут их допрос.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских избивают лежащего на тротуаре мужчину, после чего бросают его у подъезда и уезжают на служебном автомобиле.

Как сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, теперь полицейских уволят из органов внутренних. Они понесут наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

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Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой спали его жена и друг
Shot: Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг
15 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/photovova

Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг. Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой застал спящими своих жену и друга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, в субботу в городе Глазове Алексей пришел в гости к своим друзьям, Светлане и Андрею. Отмечается, что они выпивали спиртные напитки, после чего уснули.

По неизвестным причинам получилось так, что друг уснул со Светланой на одной кровати, а Андрей в соседней комнате. Глава семьи проснулся первым и увидел, что его жена спит вместе с Алексеем. От ревности он поджёг кровать.

У Алексея получилось спастись. Он проснулся и быстро выбежал из квартиры. Супруги остались внутри и оба погибли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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