«Защищал семью»: как ВСУ убили челябинца, оправданного за расстрел пятерых уголовников

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Уголовное дело о расстреле пятерых злоумышленников, напавших на дом и семью жителя Челябинска Александра Григорьева, получило всероссийский резонанс и стало уникальным случаем в судебной практике. О том, что известно о мужчине, который защитил себя и своих близких от вооруженных бандитов и почему на его похороны съехались жители из самых дальних уголков региона расскажет редакция «Радио 1».
Дело челябинца Григорьева: что известно
Александр Григорьев был задержан за расстрел пятерых человек в начале января 2016 года. Правоохранители выяснили, что четверо мужчин и одна женщина ворвались в дом челябинца, где он находился вместе со своей супругой, братом и маленькими детьми. Григорьева избивали, а его семье угрожали расправой.
В какой-то момент мужчина сумел добраться до сейфа, достать охотничье ружье и зарядить пятью патронами.
Когда на него напал один из мужчин с ножом, Григорьев выстрелил в него, а затем вышел во двор и произвел несколько выстрелов в людей, которые избивали его брата. Четверо погибли на месте, один оказался серьезно ранен. Григорьев сам вызвал скорую помощь и обратился в полицию.
Детали дела о нападении на семью Григорьева
В ходе следствия выяснилось, что все нападавшие на Григорьева и его семью имели судимости. Кроме того, они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дом Григорьева злоумышленники приехали потому, что искали его бывшую супругу. О том, что женщину связывало с бандой преступников неизвестно.
В отношении Григорьева было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц, однако односельчане и неравнодушные к трагической истории люди стали собирать подписи под петицией, где требовали мужчину освободить. Сам Григорьев сразу заявлял, что только «защищал свой дом и семью». Дело получило общественный резонанс, а расследование вскоре взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Через неделю Григорьева отпустили из СИЗО под домашний арест.
В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО
Григорьев отправился на СВО
В рамках частичной мобилизации Григорьев был призван на службу в зону проведения СВО. После учебы он стал оператором беспилотников. За два года он был удостоен множества наград: Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу».
Челябинец, расстрелявший пять человек, погиб в зоне СВО
Через несколько дней после получения очередной медали Григорьев погиб на передовой. Его адвокат, с которым он поддерживал отношения после судебного процесса, рассказал, что в автомобиль, на котором Григорьев ехал на передовую, попал дрон ВСУ. Похороны Григорьева состоялись 27 мая. Попрощаться с бойцом СВО приезжали люди из самых дальних уголков региона. Челябинцы назвали Григорьева «настоящим мужиком».
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