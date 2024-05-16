Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ
235-й гарнизонный военный суд получил жалобу защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу получении взятки. Об этом информирует источник РИА Новости в суде.
«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты», — сообщил собеседник издания.Кузнецова арестовали утром 14 мая. В суде уточнили, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Согласно информации источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей.
Генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2021-2023 годах, будучи начальником восьмого управления Генштаба, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение неких действий «в их пользу».
Ранее стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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