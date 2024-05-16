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Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

Защита подала жалобу на арест начальника управления кадров МО РФ Кузнецова
16 мая 2024, 05:23
Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

235-й гарнизонный военный суд получил жалобу защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу получении взятки. Об этом информирует источник РИА Новости в суде.
«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты», — сообщил собеседник издания.
Кузнецова арестовали утром 14 мая. В суде уточнили, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Согласно информации источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей.



Генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021-2023 годах, будучи начальником восьмого управления Генштаба, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение неких действий «в их пользу».

Ранее стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#арест
#новости
#минобороны
#юрий кузнецов
Суд передал акции Климовского патронного завода государству
РБК: Суд передал Климовский патронный завод в госсобственность
16 мая 2024, 06:23

Фото: istock / alexmak72427

Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность по требованию Генпрокуратуры России. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением суда
Акции КСПЗ, которые до этого принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, находящегося сейчас в розыске и скрывающегося за рубежом, передадут Росимуществу.

В документах отмечается, что владельцами акций завода являлись Хорхе Портилья-Сумин, Светлана Косорукова, Михаил Гимбатов, Игорь Пивоваров, Максим Черных, Марина Сахарова, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Стоит отметить, они не согласились с решением суда и уже обжаловали решение.

Собеседник издания также рассказал о параллельном ведении расследования в отношении лиц, причастных к хищению акций предприятия в период с 2002 по 2010 годы.

Ранее сообщалось, что защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#собственность
#акции
#завод
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Путин для перемещений по Пекину выбрал лимузин «Аурус»
16 мая 2024, 04:52

Фото: istock / Anton Vakhrushev

По прибытии в Пекин президент России Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Об этом информирует ТАСС.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая). Путина встретили представители китайской стороны и российской дипмиссии.

Глава РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».

Визит президента пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Подробнее о планах лидера государства в Китае можно узнать в нашем материале.

Ранее Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России.

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#аэропорт
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В Госдуме предупредили о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками
Депутат Немкин: аферисты обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации
16 мая 2024, 03:24

Фото: istock / Butsaya

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана пожилых людей — им обещают сделать перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает депутат, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить пенсионеру, что у него обнаружен «неучтенный стаж». Затем аферисты предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения — причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона», — пояснил собеседник издания.
Немкин призвал оставаться бдительным при беседе с незнакомыми людьми: не доверять внезапным звонкам, особенно если требуют предоставить личную информацию или сделать финансовую транзакцию. Также не нужно передавать пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону.

«Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», — обратил внимание депутат.
В заключении он призвал пожилых россиян в случае сомнений обращаться за помощью к родственникам, друзьям или специалистам по защите потребителей.

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Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко
«Вести FM»: Прощание с Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы
16 мая 2024, 01:50

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Прощание с журналистом Максимом Кононенко, ушедшим из жизни в возрасте 54 лет, состоится в пятницу в храме Живоначальной Троицы в московском городском округе Троицке. Об этом информирует Телеграм-канал «Вести FM+».
Церемония прощания запланирована на 17 мая в 12:00 по адресу: улица Солнечная, 1, город Троицк. Согласно сообщению, похоронят Кононенко на кладбище в Губцево.

О смерти Кононенко сообщила его жена.

По предварительным данным, журналист скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Кононенко стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь журналисту.

Кононенко стал популярен за счёт своего блога на «Живом журнале». Затем в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, был ведущим программ на радио и ТВ.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Новый список Минздрава: Какие лекарства нельзя принимать за рулем и что за это будет
Минздрав составил список лекарств, запрещенных за рулем: разъяснение
16 мая 2024, 01:40

Фото: istock / juefraphoto

Минздрав РФ впервые представил перечень лекарств, не относящиеся к списку наркотических или психотропных, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять автомобилем.
Список «запрещенки» появился из-за правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав некоторых препаратов. В него попали такие популярные среди россиян препараты, как «Супрастин», «Терафлю», «Фервекс», «Нурофен», «Антигриппин», «Кетанов» и «Спазмалгон».

В соцсетях тут же появились данные, что нарушителям нового порядка грозят огромные штрафы и чуть ли не лишение водительских прав. Однако позже в Минздраве заверили, что перечень лекарств носит информационный характер.

Будут ли в ГИБДД теперь штрафовать и лишать прав после их употребления — в материале «Радио 1».

Список лекарств Минздрава

Стоит отметить, что Минздрав ранее никогда не предоставлял общественности исчерпывающего перечня таких лекарств, но предостережения в адрес автомобилистов можно найти в инструкциях к медикаментам.

В перечень вошли:
  • антигистаминные «Супрастин», «Тавегил», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин»;
  • противопростудные препараты «Максиколд», «Терпинкод», «Колдрекс найт»,«Тедеин», «Колдакт», «Стопгрипан»;
  • обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;
  • жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Антигриппин», «Форейн», «РиниКолд Макс».
В Минздраве объяснили, чем именно опасен прием каждого из этих препаратов для водителей. К примеру, корвалол — это снотворное, влияющие на центральную нервную систему. «Колдакт» и «Терафлю» могут вызывать помутненность зрения, головокружение и нарушение координации движений.

Капли для глаз «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство сонливости и усталости, нитроглицерин провоцирует снижение двигательной активности и т. д.
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Коммераснтом» заявил, что в списке присутствуют спиртосодержащие спреи для больного горла, которые никак не влияют на психомоторные реакции (например, «Тантум верде», «Септолете»). Он также отмечает наличие противоаллергических препаратов.
«Люди, страдающие аллергией, прекрасно понимают возможные побочные эффекты. И что же, теперь нельзя из пункта А в пункт Б доехать, даже если они прекрасно переносят лекарство?», — задался вопросом Беспалов.
Эксперт призвал «очистить» документ от спорных пунктов и описать правоприменительную практику, позволяющую водителям понимать, за что наступает ответственность.

При этом часть препаратов Минздрав вынес в отдельный список: при их приеме управлять автомобилем не запрещается, но необходима «особая осторожность».

Лекарства за рулем: будут ли лишать прав?

Утверждения о том, что российских водителей будут лишать прав и штрафовать за управление авто после приема ряда популярных лекарств, распространились по соцсетям. Многие СМИ вышли с опровержением Минздрава: опубликованный список лекарств не является проектом нормативного акта.

Действующие ПДД запрещают управление транспортом под воздействием веществ, ухудшающих реакцию, но конкретные лекарства в нем не указаны. Конституционный суд РФ ранее предписал внести поправки в КоАП с целью устранения правовой неопределенности по данному вопросу.

Законопроект о внесении поправок в КоАП будет рассматриваться в Госдуме на следующей неделе. Планируется, что в кодексе появится норма о лишении прав за управление транспорта под воздействием конкретного списка запрещенных лекарств.

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#водители
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Астроном Богачев раскрыл периодичность вспышек на Солнце
Астроном Богачев заявил о периодичности солнечной активности
15 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/rasslava

Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.
«Солнце имеет периодичность активности. Каждые 11 лет плюс-минус год оно входит в очень активное состояние. Предыдущий пик активности был в 2012–2014 годах. Можно было заранее предугадать, что следующий пик активности солнца будет в 2023–2025 годах», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Богачев.

Он добавил, что сейчас Солнце находится на самой высокой точке роста за последние годы, однако науке неизвестно, конечная ли эта точка или лишь промежуточная.

До этого, 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце.

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#солнце
#космос
#наука
#астрономия
#ученые
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Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Автоэксперт Сажин заявил о побочных эффектах привычных препаратов для водителей
15 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Doucefleur

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
«Эти средства подтормаживают, вводят в сонливое состояние. Всегда нужно смотреть на действующее вещество», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А автоюрист Лев Воропаев пояснил, что все запрещённые наркотические и лекарственные вещества и различные их формы утверждены в постановлении правительства РФ № 681. При обнаружении их в крови водителя могут лишить прав или оштрафовать на 30 тыс. рублей.

«Что касается списка препаратов, скорее всего, некоторые из них содержат в составе запрещённые вещества, которые оговорены в постановлении правительства РФ № 681. Так, корвалол содержит фенобарбитал, который выводится из организма не менее 3-4 дней. Медосвидетельствование покажет в крови содержание вещества, что является нарушением», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Воропаев.

Ранее в Минздраве сообщили, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.

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#минздрав
#рф
#водители
#лекарства
#автомобиль
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Перечислены самые опасные для детей игрушки
Психолог Дербенева назвала опасными игрушки с громким звуком
15 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/yavdat

Детский психолог Наталия Дербенева заявила об опасности игрушек с очень громким звуком и сильным светом.
Она пояснила, что такие игрушки могут напугать ребёнка, что может пагубно сказаться на физическом и даже психическом его здоровье.

«Сейчас много интерактивных игрушек. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли. С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке», — отметила в беседе с Газета.ру Дербенева.

Кроме этого, по её словам, вредными могут оказаться страшные игрушки, а также те, что не подходят по возрасту ребёнку.

Ранее клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова заявила, что чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше.

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#психолог
#игрушки
#здоровье
#игры
#ребёнок
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Торговая сеть «Магнит» назначила нового гендиректора
Экс-топ-менеджер «Русагро» Случевский возглавил сеть «Магнит»
15 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/blinow61

Сеть магазинов «Магнит» объявила о назначении на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Русагро» Евгения Случевского.
Отмечается, что он будет назначен на пост гендиректора компании 17 мая. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу.

Он будет находится на этом посту в течение трёх лет. При этом полномочия нынешнего гендиректора Анны Мелешиной будут досрочно прекращены 16 мая. Такое решение принял совет директоров.

До прихода в сеть «Магнит» Случевский работал в мясном бизнес-направлении группы компаний «Русагро» и в McKinsey&Company.

Подчеркнём, что «Магнит» является крупнейшей торговой сетью в России. По оценке на 30 сентября прошлого года компания насчитывала 28 707 торговых точек по всей России и в Узбекистане.

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