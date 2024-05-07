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Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор

Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за организацию убийства
07 мая 2024, 06:39
Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Защита Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Приморского краевого суда.
«Регистрация жалобы в суде», — указано на сайте суда.
Отмечается, что жалобу подал адвокат.



Напомним, в апреле Кана признали виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмен обвинялся по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ 105 УК РФ. Кана приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Помимо этого, суд взыскал с «крабового короля» компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, суммарно — 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#жалобы
#адвокат
Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили в последний момент
ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starlinker к МКС отложен
07 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Armastas

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили. Решение приняла компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V, НАСА ведет прямую трансляцию.
Решение об отмене запуска также было озвучено во время прямой трансляции подготовки к полету. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Старт Atlas V был запланирован на 22.34 по времени Восточного побережья Штатов (5.34 по московскому времени). На борту корабля на орбиту должны были первый раз отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Космонавты должны были находится на МКС неделю.

После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ожидалось, что основной задачей полета станет проверка способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Ранее посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Аналитик Шабалин: мошенники крадут деньги жертв через аккаунты на «Госуслугах»
07 мая 2024, 02:52

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Аккаунты граждан на Госуслугах дают злоумышленниками практически неограниченную власть над личной информацией и деньгами жертвы. Как сохранить их, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с «Прайм».
Как утверждает эксперт, данные профиля содержат крайне чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис является своего рода «мостиком» для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами.

Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.

Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.

«Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — отметил Шабалин.
Аналитик также призвал не переходить по посторонним ссылкам, а скачать Госуслуги самостоятельно из надежного источника.

Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.

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#власть
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#жертвы
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Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос
Посольство РФ высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе
07 мая 2024, 01:31

Фото: istock / Михаил Руденко

Посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в котором сказан, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.

Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#космонавт
#космос
#корабль
#юар
#посольство
#рф
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Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Психолог Хорс не рекомендовал соцсети завистливым людям
06 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/Urupong

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме этого, он рекомендовал таким людям работать над своими внутренними установками.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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#психология
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Зюганов заявил о необходимости жёстко ограничить неконтролируемую миграцию
06 мая 2024, 23:07

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что в России необходимо жёстко ограничить неконтролируемую миграцию.
«Требуем максимально жёстко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведёт к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», — красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному террористическому акту», — приводит NEWS.ru слова Зюганова.

Он подчеркнул, что общество должно знать о том, кто и как совершил этот бесчеловечный теракт для того, чтобы не допустить подобного в будущем.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию.

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#трагедия
#теракт
#общество
#кпрф
#геннадий зюганов
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Перечислены лучшие российские города для подработки
Опрос: Лучшими городами для подработки россияне назвали Москву и Петербург
06 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Опроса сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.
За эти города россияне проголосовали по 66 и 36% соответственно. На третьем месте оказался город Сочи с 17% голосов респондентов.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов для подработки опрошенные включили Казань, Краснодар и Екатеринбург.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов по всей стране, пользующиеся данными сервисами.

Ранее сообщалось, что фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину.

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#россияне
#работа
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Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила жилье у сына за 70 млн рублей
Звезда фильма «Варвара-краса» Клюева отсудила у сына жилье за 70 млн рублей
06 мая 2024, 19:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна загородный дом в Севастополе. Об этом сообщает mk.ru.
Судебные разбирательства между родственниками начались еще несколько лет назад. Тогда Клюева проиграла судебный процесс, лишившись квартиры в центре Севастополя площадью почти 100 квадратных метров и загородного дома.

Уточняется, что общая стоимость недвижимости составляет 70 миллионов рублей. По информации источника, сын знаменитой актрисы выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда Клюева подала повторный иск в суд.

Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. Однако она не помнит, чтобы подписывала документы о передаче имущества сыну.

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Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением
Health News: какао в чистом виде может помочь замедлить старение
06 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/wmaster890

Британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Об этом пишет Health News.
По мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.

Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.

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Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост
Адвокат: Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправят в ИВС
06 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/artisteer

В Москве задержали журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по подозрению в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. Женщина не признает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, пишет ТАСС.
Юрист также рассказал, что в настоящее время Кеворкова находится в СИЗО. 7 мая будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Напомним, уголовное дело по факту оправдания терроризма на Кеворкову завели из-за ее публикаций в телеграм-канале. Женщина процитировала текст, оправдывающий теракт в Нальчике. Вторым эпизодом стала публикация поста запрещенной в РФ террористической организации.

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