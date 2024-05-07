Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор

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Защита Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Приморского краевого суда.
«Регистрация жалобы в суде», — указано на сайте суда.Отмечается, что жалобу подал адвокат.
Напомним, в апреле Кана признали виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмен обвинялся по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ 105 УК РФ. Кана приговорили к 17 годам колонии строгого режима.
Помимо этого, суд взыскал с «крабового короля» компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, суммарно — 15 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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