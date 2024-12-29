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Завершается восстановление детского сада №118 и школы №47 в Мариуполе

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

Восстановление школы №47 и детского сада №118 завершается в Мариуполе, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
Уточняется, что отреставрированы фасады, заменены окна и инженерные коммуникации.


Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)



«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным стандартам, создавая комфортную и безопасную среду для учащихся», — рассказал министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.
Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. Основной точкой сражений стал завод «Азовсталь». Освобождение города стало частью новейшей истории Донбасса.

Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.

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#новости
#жкх
#подмосковье
Стало известно, где покажут новогоднее обращение Путина
Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
29 декабря 2024, 21:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новогоднее обращение главы государства Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на экранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом проинформировали в столичном дептрансе.
«Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что будет задействовано свыше 34 тысяч медиаэкранов. Обращение не будет отличаться от обычного эфира. Кроме того, люди смогут насладиться советскими новогодними фильмами до и после обращений.

«…Готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — процитировало ведомство слова заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова.
Перед этим сообщалось, где в России запустили первую работающую на бытовых отходах электростанцию. Подробности читайте в нашем материале.

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В Тучково открыли объездную дорогу
29 декабря 2024, 20:26

Фото: Сергей Хакимов

Движение по объездной дороге запустили в Тучково Рузского городского округа, проинформировали в Минтрансе МО. Как пояснил министр Алексей Гержик, дорога освободит поселок от транзитного транспорта.
«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», — сказал чиновник.
Весной дорогу благоустроят: сделают тротуары и переходы для пешеходов. Дорога разгрузит дорожную сеть населенного пункта и освободит его от самосвалов.

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#россия
#подмосковье
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#рузский городской округ
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Коммунальщики Подмосковья подготовились к новогодним праздникам
29 декабря 2024, 19:16

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные коммунальные службы готовы к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
«В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жители могут обращаться по интересующим их вопросам в круглосуточные диспетчерские или напрямую к своей управляющей компании.

Перед этим сообщалось, как в новогодние каникулы будут работать подмосковные региональные операторы.

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#подмосковье
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#новый год
#жкх
#новости
#коммунальные службы
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Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленную работу в праздники
29 декабря 2024, 17:42

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные региональные операторы, отвечающие за сбор и транспортировку мусора, будут усиленно работать в праздники, проинформировали в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору МО.
В частности, грузчики и водители будут работать в две смены. Резервные машины уже подготовлены, добавили в ведомстве.
«Логистические и технические службы 7 региональных операторов Московской области, отвечающие за сбор и транспортировку отходов, в период с 29 декабря по 9 января будут работать по установленному графику с учащенными интервалами», — сказано в публикации.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новый год
#мусор
#жкх
#новости
#праздники
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Свыше 70 опасных водоёмов выявили работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
29 декабря 2024, 17:40

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Свыше 70 водоёмов с опасной толщиной льда выявили сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Как отметил замначальника Игорь Сорокин, в ходе профилактики было обследовано больше 150 подмосковных водоемов.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы предупреждают, что из-за перепадов температуры воздуха прочность ледового покрова снизилась на порядок. Лёд толщиной от 2 до 10 сантиметров установился на реках Пехорка в городском округе Балашиха, Инженерном пруду и Жестылевском водохранилище в Дмитровском округе, на озере Лебяжье и канале имени Москвы в округе Дубна, Истринском водохранилище в округе Истра, реке Коломенка в округе Коломна, Павшинской Пойме реки Москвы и прудах городского парка в Красногорске, а также на Тарычевском и Тимоховском прудах в округе Краснознаменск...» — пояснил Сорокин.
Также он упомянул Большой Людовинский пруд, Киово озеро, пруд улицы 40 лет Октября в Лобне, Малаховское озеро, Большой Кореневский карьер в Люберецком округе.

Помимо этого, прочность льда снижена в Можайском округе, на Наре, Пироговском рукаве, Клязьминском водохранилище, в Мытищах, Химках, Ступино, Наро-Фоминском округе, Москве-реке, Подольске, Солнечногорске, реке Сестре, в Чехове, Щелкове, Черноголовке, Воскресенске, Волоколамском и других округах Подмосковья, включая Красногорск, Долгопрудный, Дубну, Истру, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Сергиев Посад, Раменский и Коломенский округа, а также Луховицы.

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#мир
#россия
#подмосковье
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#водоёмы
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Досрочно открытый мост через Молодильню проверили в Подмосковье
29 декабря 2024, 15:39

Фото: Сергей Олексюк

Досрочно отрытый мост через реку Молодильню в подмосковной Истре проверил зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.
«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — пояснил министр транспорта Подмосковья.
Пока строили мост, имелись альтернативные варианты проезда, которые уберут в ближайшем времени. Для безопасности граждан на мостовом сооружении обустроили пешеходную зону.

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#мир
#россия
#подмосковье
#истра
#мост
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Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта
29 декабря 2024, 15:09

Фото: Александра Степанова

С наступающим Новым годом поздравил воспитанниц Православного детского приюта милосердия при Покровском ставропигиальном женском монастыре глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Губернатор вручил подарки детям, пригласив их на елку и праздничное представление.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», — произнес Воробьёв.
Дети описали чиновнику свой распорядок дня, как они помогают младшим воспитанницам собраться в школу, затем идут на занятия, остаются на продленку, гуляют и учатся различным бытовым вещам: шьют, вяжут, учатся готовить и вышивают, гуляют на улице с воспитателями.

Кроме того, девочки показали Воробьёву танцевально-музыкальные номера.

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Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ
Первая работающая на бытовых отходах электростанция появилась в Воскресенске
29 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды», — пояснил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.

Уточняется, что завод способен к ежегодной переработке 700 тысяч тонн отходов, генерируя при этом взамен 520 миллионов кВт-ч электроэнергии.

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#электроэнергия
#новости
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Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах
29 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/ANGHI

С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«[С 1 января] вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя», — сказано в публикации.
Он добавил, что за текущий 2024 год депутаты приняли 14 миграционных законов. Помимо всего прочего, за продажу вейпов малолетним предусмотрят уголовную ответственность при неоднократном нарушении соответствующего законодательства.

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