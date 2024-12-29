Завершается восстановление детского сада №118 и школы №47 в Мариуполе

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)
Восстановление школы №47 и детского сада №118 завершается в Мариуполе, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
Уточняется, что отреставрированы фасады, заменены окна и инженерные коммуникации.
Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)
Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.
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Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)
«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным стандартам, создавая комфортную и безопасную среду для учащихся», — рассказал министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. Основной точкой сражений стал завод «Азовсталь». Освобождение города стало частью новейшей истории Донбасса.
Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.
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Никита Кротов