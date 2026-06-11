Завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства осуществляет реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Реализация мероприятий федерального проекта осуществляется с учетом пожеланий местных жителей, на чьих территориях создаются объекты благоустройства. В 2026 году будет проводиться всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru во всех регионах России, кроме Москвы.
Проекты, набравшие наибольшее число голосов, могут быть реализованы уже в следующем году. Согласно информации ведомства, в голосовании уже приняли участие более 15 миллионов человек.
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