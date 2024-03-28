Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке

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Нынешний президент США Джо Байден, который будет выдвигается на новый пост от демократов, сократил отставание от от своего соперника, республиканца и экс-главы государства Дональда Трампа в шести из семи «колеблющихся» штатов. Об этом сообщают Bloomberg News и Morning Consult, исходя из результатов ежемесячного опроса, который проводился с 8 по 15 марта в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине.
Тем не менее, Трамп все же сохраняет общее преимущество перед Байденом в «колеблющихся штатах» — 47% против 43%. Но если учитывать независимых кандидатов президентской гонки — Роберта Кеннеди-младшего, Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп набирает 43% в «колеблющихся» штатах, а Байден — 38%.
Таким образом, демократ, сильно отстававший от республиканца в опросах ранее, за последний месяц резко вырвался вперед. В этом ему помогли ударная мартовская кампания, в рамках которой политик успел побывать во всех проблемных штатах, а также критика Израиля, что помогло Байдену вернуть расположение избирателей в одном из ключевых штатов.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2024 года.
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Таким образом, демократ, сильно отстававший от республиканца в опросах ранее, за последний месяц резко вырвался вперед. В этом ему помогли ударная мартовская кампания, в рамках которой политик успел побывать во всех проблемных штатах, а также критика Израиля, что помогло Байдену вернуть расположение избирателей в одном из ключевых штатов.
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Ювелина Бернст