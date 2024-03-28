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Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке

Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке
28 марта 2024, 06:20
Фото: iStock/ kieferpix

Фото: iStock/ kieferpix

Нынешний президент США Джо Байден, который будет выдвигается на новый пост от демократов, сократил отставание от от своего соперника, республиканца и экс-главы государства Дональда Трампа в шести из семи «колеблющихся» штатов. Об этом сообщают Bloomberg News и Morning Consult, исходя из результатов ежемесячного опроса, который проводился с 8 по 15 марта в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине.
Тем не менее, Трамп все же сохраняет общее преимущество перед Байденом в «колеблющихся штатах» — 47% против 43%. Но если учитывать независимых кандидатов президентской гонки — Роберта Кеннеди-младшего, Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп набирает 43% в «колеблющихся» штатах, а Байден — 38%.

Таким образом, демократ, сильно отстававший от республиканца в опросах ранее, за последний месяц резко вырвался вперед. В этом ему помогли ударная мартовская кампания, в рамках которой политик успел побывать во всех проблемных штатах, а также критика Израиля, что помогло Байдену вернуть расположение избирателей в одном из ключевых штатов.


Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2024 года.

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Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея
28 марта 2024, 06:34

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Дискриминация русскоязычного населения является основой построения государственности Прибалтийских стран. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55 сессии Совета ООН по правам человека.
«За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея», — сказал в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин (цитата «Известий»).

Так, принятые в 2022 году поправки в латвийское миграционное законодательство, по сути, направлены на изгнание русскоговорящего населения из страны, заявил российский дипломат. Согласно им, после апреля 2024 года выдворение грозит почти 1,2 тысячи русскоязычных лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Около 800 из этих людей (то есть почти две трети от общей цифры) находятся в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение 82-летнего пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека, и направлено исключительно на запугивание проживающих в Латвии русскоязычных граждан. По мнению Захаровой, вынесенный латвийским властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.

Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.


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#русский язык
#оон
#латвия
#население
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Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»
MAZ: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о теракте в «Крокусе»
28 марта 2024, 04:56

Фото: сайт Кремля

Спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся в Подмосковье теракте. Об этом заявил Олаф Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung. Тем не менее, канцлер Германии отметил, что у американских спецслужб, вероятно, были зацепки относительно теракта.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след». Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#теракт
#разведка
#германия
#крокус сити холл
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Посол МИД Мирошник: В планированиях диверсий в РФ участвует британский спецназ
«Известия»: В МИД РФ заявили об участии британского спецназа в диверсиях в РФ
28 марта 2024, 04:39

Фото: iStock/Arseniy45

В планировании диверсий на территории РФ участвует спецназ Великобритании, заявил «Известиям» Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.
«Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции. То есть в организации вылазок ДРГ, подготовке псевдорусских организаций участвовали британцы. Там виден их почерк», — отметил спецпосланник российского внешнеполитического ведомства.

Мирошник подчеркнул, что на Украине еще с начала СВО находятся силы специальных операций всех стран НАТО. В частности, британские военные могут принимать участие в запуске ракет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.напомнила журналистам, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.

США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.

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#великобритания
#диверсанты
#россия
#мид рф
#посол
#мария захарова
#сергей нарышкин
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ТАСС: Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
28 марта 2024, 00:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.
«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает», — сказал Путин.
Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население этих стран, добавил президент.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. А президент США Джо Байден заявлял, если России удастся одержать победу в конфликте с Украиной, то следующими станут Прибалтика, Швеция, Финляндия.

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#россия
#нато
#владимир путин
#военные
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Депутат Журавлев призвал присвоить Украине статус террористической организации
27 марта 2024, 22:47

Фото: iStock/Techin24

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил присвоить Украине статус террористической организации из-за её постоянного покушения на жизнь мирного населения России.
«Я много раз призывал к тому, чтобы террористической организацией объявить всю Украину, а не только СБУ. Киев постоянно пытается покушаться на жизнь гражданского населения РФ. Это именно терроризм. Наша страна такими вещами не занимается», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он добавил, что в случае, если Украина получит такой юридический статус, то все связи с ней будут запрещены, российские спецслужбы смогут на законных основаниях выявлять и наказывать пособников и препятствовать финансированию Киева.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».

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#фсб
#украина
#киев
#сбу
#терроризм
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«США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокусе»: Госдеп США
Спикер Госдепа США отреагировал на заявление Бортникова про «украинский след»
27 марта 2024, 22:40

Фото: iStock/vincent_ruf

США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след».

Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.

«Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала», — сказал Миллер.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#теракт
#сша
#фсб
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США заявлениями о теракте хотят отвлечь внимание, заявил Песков
Песков: США заявлениями о теракте намерены переключить внимание с чего-то
27 марта 2024, 21:49

Фото: сайт Кремля

США активно заявляют только об одной версии о виновниках теракта в «Крокус Сити Холле», что может говорить об их намерении переключить внимание с чего-то другого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в настоящее время нет возможности высказать какую-то одну версию, поскольку следствие продолжается. Поэтому по меньшей мере странно, что США заявляют только об одной единственной версии. Это может говорить о том, что власти хотят переключить внимание с чего-то, заявил Песков в беседе с «Известиями».

Отметим, что в настоящее время американские власти придерживаются версии о том, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» устроили представители ИГИЛ*.

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*запрещённая в России террористическая организация
#сша
#теракт
#дмитрий песков
#крокус сити холл
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Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту
27 марта 2024, 20:46

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США Джо Байден оказался в центре скандала после того, как заявил о своих многочисленных поездках на поезде через обрушившийся мост в городе Балтимор. Как сообщает издание Express, на том мосту никогда не существовало железнодорожных путей.
Внутри страны на президента сразу же обрушился шквал критики и обвинений в попытки использовать трагедию с обрушившимся мостом для своего политического рейтинга. Американцы истолковали слова Байдена как политическую агитацию в свою пользу.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе после того, как опору моста протаранил контейнеровоз. На момент аварии по мосту двигался поток автомобилей, несколько из них с большой высоты упали в воду.

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#сша
#мост
#авария
#джозеф байден
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Глава ГУР Буданов назвал Telegram угрозой Украине
27 марта 2024, 20:41

Фото: iStock/Silent_GOS

Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны. Такое мнение о мессенджере высказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, передает издание «РБК-Украина».
«Мессенджер во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри», — считает Буданов*.
Он отмечает, что в Telegram любой человек может создать новостной канал и делиться с людьми информацией, которая, в том числе, может оказаться недостоверной. Потому Киев считает эту платформу проблемой для национальной безопасности страны.

«Платформа создает условия, в которых лидерами мнений могут стать случайные люди без образования и компетенций, а это способствует распространению в обществе недостоверной информации», — заключил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Ранее о вредных составляющих пользования платформой говорили в Верховной Раде Украины. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#кирилл буданов
#разведка
#гур украины
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