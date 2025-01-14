Жалобы на продукцию «Светофора» привели к внеплановым проверкам торговой сети

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Роспотребнадзор инициировал внеплановые проверки торговой сети «Светофор», сообщили «Известия».
Мера была принята после обращения депутата Сергея Лисовского, который в декабре 2024 года заявил о нарушениях, связанных с качеством продукции. В частности, речь шла о несоблюдении маркировки и технических регламентов при производстве молочных изделий. Проверки были одобрены правительством, однако конкретные регионы их проведения пока не раскрываются.
В документах кабмина, с которыми ознакомились в «Известиях», указано, что поручение организовать надзорные мероприятия дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Его аппарат и Роспотребнадзор пока не комментируют ситуацию. С 2020 года в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса, однако внеплановые проверки возможны в исключительных случаях, например, при наличии угрозы для здоровья граждан.
Сеть «Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов и более 100 логистическими центрами. По данным компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка сети составила 286,3 млрд рублей, что на 2,2% ниже показателей аналогичного периода 2023 года.
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В документах кабмина, с которыми ознакомились в «Известиях», указано, что поручение организовать надзорные мероприятия дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Его аппарат и Роспотребнадзор пока не комментируют ситуацию. С 2020 года в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса, однако внеплановые проверки возможны в исключительных случаях, например, при наличии угрозы для здоровья граждан.
Сеть «Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов и более 100 логистическими центрами. По данным компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка сети составила 286,3 млрд рублей, что на 2,2% ниже показателей аналогичного периода 2023 года.
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Мария Моисеева