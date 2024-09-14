Виктор Орбан показал фото совместной тренировки с Арнольдом Шварценеггером

Фото: @orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил в соцсети фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером Будапеште.
В кадре Шварценеггер объясняет что-то Орбану, загибая пальцы, пока министр выполняет упражнение на силовом тренажере.
Корме этого Орбан опубликовал фото Арнольда Шварценеггера в своем рабочем кабинете в Венгрии. А также опубликовал видеопост с актером у здания правительства в Будапеште.
Ранее венгерские СМИ отмечали, что их премьер-министр заметно похудел.
Миротворческая миссия Орбана, а также его поездка в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике со стороны Запада. Сообщалось, что именно Виктор Орбан внес раскол между странами ЕС, которые должны были единогласно поддержать Украину. За что премьер-министра прозвали «европейским смутьяном».
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«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», – подписал Орбан фотографию со звездным политиком и бодибилдером.
Корме этого Орбан опубликовал фото Арнольда Шварценеггера в своем рабочем кабинете в Венгрии. А также опубликовал видеопост с актером у здания правительства в Будапеште.
Ранее венгерские СМИ отмечали, что их премьер-министр заметно похудел.
Миротворческая миссия Орбана, а также его поездка в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике со стороны Запада. Сообщалось, что именно Виктор Орбан внес раскол между странами ЕС, которые должны были единогласно поддержать Украину. За что премьер-министра прозвали «европейским смутьяном».
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Лия Мурадьян