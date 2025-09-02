Достижения.рф

Жена Игоря Стрелкова рассказала о здоровье мужа после слухов о его плохом самочувствии

Жена Игоря Стрелкова опровергла информацию об ухудшении здоровья супруга
Мирослава Регинская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Жена бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова прокомментировала слухи об ухудшении здоровья ее супруга. По словам Мирославы Регинской, последняя информация является вбросом.



В беседе с NEWS.ru она отметила, что у Стрелкова до сих пор имеются проблемы с сердцем, но сейчас он даже не принимает таблеток и не находится в больнице. Его состояние Регинская оценила как удовлетворительное.

«Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное», — сказала Мирослава.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия Игоря Стрелкова. У экс-министра обороны ДНР наблюдаются учащающиеся приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца.
