Жена Игоря Стрелкова рассказала о здоровье мужа после слухов о его плохом самочувствии

02 сентября 2025, 10:41

Жена Игоря Стрелкова опровергла информацию об ухудшении здоровья супруга

Мирослава Регинская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Жена бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова прокомментировала слухи об ухудшении здоровья ее супруга. По словам Мирославы Регинской, последняя информация является вбросом.





В беседе с NEWS.ru она отметила, что у Стрелкова до сих пор имеются проблемы с сердцем, но сейчас он даже не принимает таблеток и не находится в больнице. Его состояние Регинская оценила как удовлетворительное.





«Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное», — сказала Мирослава.