Жена Познера назвала враньем информацию о его госпитализации супруга

Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Супруга Владимира Познера рассказала, что он не был госпитализирован, сообщили в ТАСС.
Известный телеведущий Владимир Познер чувствует себя хорошо и в настоящее время находится на международном семинаре в Стамбуле. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его супруга Надежда Соловьева, опровергнув слухи о госпитализации.
Ранее появилась информация, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу.
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«Это неправда! Он чувствует себя отлично! В данный момент он участвует в международном семинаре в Стамбуле», — заявила Надежда Соловьева.
Ранее появилась информация, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу.
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Мира Полтева