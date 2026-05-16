В Лондоне сотни тысяч человек вышли с протестами против Стармера
В Лондоне начался массовый митинг против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сотни тысяч человек прошли маршем к Даунинг-стрит, где находится офис главы правительства. После шествия акция продолжилась возле здания парламента.
Участники несли национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, Шотландии, Ирландии и Уэльса, а также Соединенного Королевства «Юнион Джеки». Толпа скандировала лозунги против Стармера, ограничения свободы слова и миграционной политики властей.
Журналисты полагают, что протест может стать одним из самых крупных, так как к нему могут присоединиться футбольные болельщики после финала Кубка Англии.
Акцию организовал правый антиисламский активист Томми Робинсон. Он призвал сторонников не поддаваться угрозам и запугиванию со стороны властей. Стармер, в свою очередь, предупредил, что любые попытки разжечь ненависть будут жестко пресекаться.
За порядком на мероприятии следили тысячи полицейских, также была задействована спецтехника и автозаки.
