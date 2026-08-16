Пожар в тоннеле вызвал коллапс в движении поездов в Англии
В городе Шеффилд, который находится примерно в 228 километрах севернее Лондона, произошел пожар в тоннеле, что привело к серьезным сбоям в работе железной дороги. Об этом пишет британская газета The Sun.
Для ликвидации возгорания задействовали четыре пожарных расчета, огонь сопровождался интенсивным задымлением. Местным жителям порекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не приближаться к месту происшествия.
Движение составов на проблемном участке приостановили до тех пор, пока службы безопасности не проверят состояние инфраструктуры. Издание также отмечает, что инцидент может повлечь за собой дальнейшие задержки транспорта.
Ранее сообщалось, что экскурсионный катер со 115 туристами загорелся у берегов Турции в районе города Фетхие.
Читайте также: