Пожар в тоннеле вызвал коллапс в движении поездов в Англии

16 августа 2026, 01:36

Пожар в тоннеле парализовал движение поездов в британском Шеффилде

Фото: iStock/Perytskyy

В городе Шеффилд, который находится примерно в 228 километрах севернее Лондона, произошел пожар в тоннеле, что привело к серьезным сбоям в работе железной дороги. Об этом пишет британская газета The Sun.