Пастор заморил голодом «ради встречи с Иисусом» почти две сотни детей, включая младенцев
В суде кенийского города Момбаса сегодня огласят вердикт по делу лидера апокалиптического культа «Международная церковь Хороших новостей» Пола Маккензи и 29 его сторонников. Самопровозглашенного пастора и его соучастников обвиняют в убийстве 191 ребенка, сообщает The Sun.
По версии следствия, Маккензи убеждал членов секты в том, что образование является «злом», а современная медицина противоречит религиозным догматам. Он разработал жестокий порядок умерщвления: первыми «ради встречи с Иисусом» должны были морить себя голодом дети, затем женщины, мужчины и в последнюю очередь — руководство общины.
Разбирательство началось после того, как в 2023 году в лесном массиве Шакахола в округе Килифи были обнаружены массовые захоронения, из которых извлекли 429 тел. Почти все эпизоды текущего уголовного дела касаются гибели несовершеннолетних, среди которых были младенцы возрастом в несколько недель. Маккензи и остальные подсудимые полностью отрицают свою вину.
Ранее 200 килограммов золота в слитках нашли у влиятельной секты. Громкое расследование ведется в Турции.
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