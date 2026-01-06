Женщина сообщила полиции о преступлении, которого не совершала, и устроила дебош

06 января 2026, 16:37

Ложный звонок о «убийстве» обернулся арестом для жительницы Кузбасса

Фото: Istock / Tippapatt

В Мариинске 51-летняя безработная жительница после конфликта со своим сожителем позвонила в полицию и заявила, что убила мужчину, якобы отрубив ему голову. Об этом сообщает «Сiбдепо».