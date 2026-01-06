Женщина сообщила полиции о преступлении, которого не совершала, и устроила дебош
В Мариинске 51-летняя безработная жительница после конфликта со своим сожителем позвонила в полицию и заявила, что убила мужчину, якобы отрубив ему голову. Об этом сообщает «Сiбдепо».
На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но «потерпевший» оказался жив и здоров.
Как уточнила пресс-служба Мариинского городского суда, ложный вызов произошёл после совместного распития спиртного 2 января. Женщина не смогла объяснить причины своего поступка. Для составления протокола её необходимо было доставить в отдел полиции, однако под влиянием алкоголя она отказалась покидать дом, выражалась нецензурной бранью и продолжала распивать спиртное.
Правоохранителям пришлось силой усадить женщину в служебный автомобиль. В пути она продолжала сопротивляться — пыталась выйти на ходу, хватала водителя за руки и пинала двери. В итоге на неё составили протоколы за ложный вызов и неповиновение законному распоряжению полиции.
На следующий день задержанную доставили в суд, где она полностью признала вину и пояснила, что находилась в неадекватном состоянии из‑за алкоголя. Суд назначил ей административный арест сроком на 5 суток.
