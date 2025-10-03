Женщина выиграла 25 миллионов рублей благодаря ошибке кассира

03 октября 2025, 11:15

В США женщина выиграла в лотерее 303 тысячи долларов благодаря ошибке кассира

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Ошибка продавца магазина помогла разбогатеть женщине в США. Об этом пишет журнал People.





Жительница штата Южная Каролина пришла в супермаркет Piggly Wiggly, чтобы попытать удачу в лотерее. Для этого она купила билет, но кассир случайно отдал ей не тот, который она хотела. Американка решила не заострять на этом внимание и поддаться воле случая.



Выбранный кассиром билет оказался счастливым. Женщина стала обладательницей 303 тысячи долларов (около 25 миллионов рублей). Победительница рассказала, что потратит выигрыш на ремонт дома.

«Если бы продавец не ошибся, я бы не выиграла», — призналась она.