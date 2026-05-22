Женщина выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету
Жительница Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов благодаря любимому синему цвету. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».
Лотерея была оформлена на сайте именно в синий цвет, пояснили в компании. Победительница поделилась, что в день проведения розыгрыша неоднократно покупала билеты и в итоге выбрала последний доступный. Увидев выигрыш, она не поверила своим глазам, хотя всегда мечтала оказаться на месте тех, кто выиграл крупную сумму.
Ранее женщина работала специалистом по охране труда в РЖД, но год назад уволилась и решила сменить профессию, выбрав путь маркетолога. Выигрыш она планирует потратить на поездку в Крым и Таиланд, восстановление здоровья, курсы по психологии и косметические процедуры.
