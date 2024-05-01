Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА

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Житель Нью-Йорка признался в передаче американских технологий для беспилотных летательных аппаратов компаниям из России. Об этом информирует Минюст США.
По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине.
Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.
Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.
До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — сообщили в суде.
Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.
Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.
До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак