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Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА

01 мая 2024, 00:36
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Житель Нью-Йорка признался в передаче американских технологий для беспилотных летательных аппаратов компаниям из России. Об этом информирует Минюст США.
По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине.

«Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — сообщили в суде.


Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.

Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.

До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#минюст
#рф
#суд
Мать инвалида, которого не признавали погибшим в «Крокусе», получит выплату
30 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / Natalia POGODINA

Мать пропавшего после теракта в «Крокусе» инвалида-колясочника Максима Вербенина получит выплату, которая полагается в случае потере родственников. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято...» — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что выплаты будут осуществлены в ближайшее время.

Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. По ее словам, террористы выстрелили Максиму в спину, после чего он упал с коляски на неё, благодаря чему девушке удалось сохранить жизнь.

Мужчину не признавали погибшим, так как пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего более месяца Алена Вербенина не могла получить выплату, положенную родственникам тех, кто не выжил в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Всего погибло 145 человек.

Ранее стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
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Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы
30 апреля 2024, 22:55

Фото: iStock/naumoid

«Александровское общество» (Aleksanterinliitto, объединение русскоговорящих граждан Финляндии) заявило о начале сбора документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением финских властей о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале общества.
Отмечается, что Верховный административный суд Финляндии (KHO) отклонил запрос общества на рассмотрение апелляции по решению правительства о закрытии границы, открыв тем самым путь для обращения в более высокие юридические инстанции.

«В настоящее время мы активно собираем документы и работаем с юристами для подготовки апелляции к решению KHO напрямую в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что планируется подача апелляции в конце мая 2024 года.

Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией от 4 апреля, чтобы «избежать формального отклонения иска» в ЕСПЧ.

4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до новых уведомлений.

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#суд
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#президент
#общество
#еспч
#документы
#обращения
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Умер звезда сериала «Спасатели Малибу»
Актер из сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер на 84-м году жизни
30 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/inga

Американский актер Зак Норман скончался в возрасте 84 лет, сообщает Deadline.
Отмечается, что Норман умер 28 апреля от естественных причин. Эту информацию подтвердил его зять Джефф Бриллер.

Норман родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Он известен своими ролями в таких проектах, как «Роман с камнем», «Регмайм», «Команда «А» и «Спасатели Малибу».

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#актёр
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Мобилизованный замгубернатора объяснил, как оказался на футольном матче вместо СВО
Бывший вице-губернатор Холин прокомментировал посещение матча после мобилизации
30 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин прокомментировал информацию, появившуюся прежде в СМИ о том, что он, вместо того, чтобы находиться в зоне проведения СВО, так как ранее был мобилизован, находится на футбольном матче. Об этом пишет «МК».
По информации издания, Холин написал на своей странице в социальной сети о том, что ему поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей. Поэтому он занимался этим вопросом вне зоны проведения спецоперации.

Он также заявил, что в настоящее время проводит работу с теми, кто готовится к отправке на фронт, отметив при этом, что и сам готов убыть в зону СВО. Однако подробностей своего отъезда не привел.

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Суд вынес решение Трампу по делу о выплатах порнозвезде
CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
30 апреля 2024, 17:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Джо Байден оштрафован судом Нью-Йорка по уголовному делу, возбужденного по факту нарушения приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.
Суд обязал политика удалить ряд публикаций, которые счел оскорбительными. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.

Напомним, суть дела состоит в том, что Трамп, по версии следствия, выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов в канун президентских выборов в 2016 году. Плата женщине полагалась за молчание об интриге, которая у порноактрисы случилась с кандидатом в президенты Трампом во время их встречи на турнире по гольфу. Суд считает, что таким образом политик повлиял на исход голосования.

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#суд
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#политика
#плата
#нарушение
#трамп
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Опубликован прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на майские праздники
30 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/TonyFuse

На территории гослесфонда Московской области 29 апреля возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
30 апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Также дан прогноз на праздничные выходные. 1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. На 2 мая прогноз аналогичный.

30 апреля, по данным синоптиков, температура воздуха составит 18-21С, ночью температура опустится до 8-11С.

В Комитете также напомнили о мерах противопожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Прежде сообщалось о проведении учений по эвакуации граждан сотрудниками Мособлпожспаса. В рамках тренировок также отрабатывались действия при возникновении возгораний, в том числе в местах с большим скоплением людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прогноз
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#меры
#пожарная безопасность
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«Развод до СВО и гражданство Израиля»: куда пропала жена Иванова и что известно о ее доходах
Замминистра Иванов переоформил байк на отца: подробности и куда пропала его жена
30 апреля 2024, 15:34

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Вскоре после задержания и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация об исчезновении его бывшей супруги. О том, что известно о Светлане Захаровой, где она может находиться, и какое имущество на самом деле принадлежит ей, расскажет редакция «Радио 1».

За что задержали замминистра Тимура Иванова


23 апреля заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан правоохранителями по подозрению в совершении коррупционного преступления. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах. Ему вменяется статья о получении взятки в особо крупном размере.

Иванов помещен в СИЗО на два месяца


На следующий день после задержания Иванов был отправлен в СИЗО на два месяца. По данным следственных органов, сумма полученной им взятки может превышать 1 млрд рублей. Интересы бывшего замминистра представляют в суде сразу три адвоката. Примечательно, что правозащитники Иванова хорошо известны по громким судебным делам и немаленьким гонорарами за свои услуги.


Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова
Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова

Арестованное имущество Иванова


Вскоре после заключения под стражу бывшего заместителя министра появилась информация об аресте его счетов. РИА Новости сообщали, что суд не исключил того, что имущество Иванова было добыто незаконным путем, поэтому на время следствия оно было арестовано.

Правоохранительные органы сообщили агентству ТАСС, что суд принял решение об аресте имущества не только принадлежащего Иванову, но и зарегистрированного на его ближайших родственников: жену и детей.

В сети стала появляться информация о том, что Иванов владеет усадьбой на Волге, особняком, площадь которого составляет около 1 тыс. квадратных метров, жилплощадью в Мексике и элитным автопарком, в котором содержится не менее 12 престижных автомобилей.

Издание РИА Новости поделилось информацией о данных, полученных из деклараций бывшего замминистра Иванова. Согласно документам, в 2019 году семья действительно завладела жилым домом площадью в 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, Иванов с супругой ежегодно приобретали новую машину или мотоцикл.

Среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.

Информацию об ином имуществе, якобы находящемся в собственности Иванова, не подтверждена.


Иванов переоформил мотоцикл на отца


В 2022 году Тимур Иванов переоформил один из мотоциклов из автопарка на своего отца Иванова Вадима Геннадьевича.
Спортивная модель, которая была у Иванова, может разгоняться до 245 километров в час. Стоимость спортбайка варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.

Был мотоцикл продан или подарен неизвестно.


Супруга замминистра Иванова: кто она


Тимур Иванов расторг брак со своей супругой Светланой, когда началась спецоперация на территории Украины. Прежде гражданка Израиля Светлана Захарова была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, после развода с которым, продолжила общение с богатейшими женщинами России.

Захарова и сама является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.
В браке с Ивановым у Светланы родились две дочери.

Согласно декларации о доходах, данные из которой опубликовал телеканал 5-tv.ru, в 2019 году официальный годовой доход Иванова составлял порядка 14 миллионов рублей, а доход Захаровой — 55,5 миллиона рублей.

Бывшая супруга Иванова пропала после его ареста


После задержания Тимура Иванова в СМИ появилась информация о том, что его бывшая супруга Светлана тоже может быть задержана. Слухи породило то, что женщина, ведущая публичный образ жизни, исчезла из информационного поля. Однако официальной информации о ее задержании нет. Более того, по некоторым данным, 24 апреля ее якобы видели в Музее Москвы.


«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе
«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе

С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра


На сайте Минобороны больше не доступна биография заместителя Шойгу, арестованного по делу о коррупции.

Ранее на ресурсе была опубликована информация о награждении Иванова орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.

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Синоптик: Волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных
30 апреля 2024, 12:59

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT поделился прогнозом погоды в ближайшие дни для столицы. Специалист отметил, что ветер завтра, 1 мая, изменится с западного на северо-западный, что будет первым шагом к похолоданию.
«Если сегодня ожидается температура 22... 23 °С, то завтра уже будет около 18... 19 °С. В четверг этот процесс усилится, так как ветер повернет на север. Дневная температура упадет до 11... 13 °С. И это может привести к появлению первых заморозков ночью на пятницу или субботу. Давно такого не было, и вот теперь в Мае нас ждет сюрприз», — предупредил Шувалов.
По его словам, в пятницу дневная температура будет колебаться от 8... 10 °С, а в субботу немного поднимется из-за прояснения до 10... 12 °С. При этом Шувалов отметил, что это, вероятно, будет не последнее похолодание.

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#похолодание
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Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением
30 апреля 2024, 12:37

Фото: телеграм-канал Хинштейна

Российских чиновников перед назначением на ответственные посты следует проверять на сексуальную ориентацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Он заявил, что в такой проверке не видит ничего предосудительного или плохого, передаёт «Самарское обозрение». По словам парламентария, у него у самого двое сыновей. И он точно был и всегда будет против того, чтобы кого-то из его детей, например, обучал педагог, разделяющий нетрадиционные сексуальные ценности.

Данная инициатива Хинштейна явилась продолжением его борьбы с явлениями ЛГБТ* в эшелонах власти. Не так давно он уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По словам депутата, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#ценности
#лгбт
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