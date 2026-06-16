В Крыму началась тонкая работа по поиску скрытых активов украинских олигархов

16 июня 2026, 07:21

РИА Новости: В Крыму началась работа по поиску скрытых активов украинских олигархов

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Крыму развернули работу по выявлению скрытых активов украинских олигархов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава местного парламента Владимир Константинов.





По его словам, наиболее крупные объекты национализировали, теперь предстоит достаточно сложный этап — поиск предприятий, следы которых олигархи долго и тщательно заметали, меняя собственников и используя подставных лиц. Константинов подчеркнул, что украинский бизнес не вкладывал средства в развитие своих крымских активов, а лишь вывозил прибыль.



