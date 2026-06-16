В Крыму началась тонкая работа по поиску скрытых активов украинских олигархов
РИА Новости: В Крыму началась работа по поиску скрытых активов украинских олигархов
В Крыму развернули работу по выявлению скрытых активов украинских олигархов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава местного парламента Владимир Константинов.
По его словам, наиболее крупные объекты национализировали, теперь предстоит достаточно сложный этап — поиск предприятий, следы которых олигархи долго и тщательно заметали, меняя собственников и используя подставных лиц. Константинов подчеркнул, что украинский бизнес не вкладывал средства в развитие своих крымских активов, а лишь вывозил прибыль.
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С осени 2022 года парламент Крыма уже национализировал имущество более 500 физических и юридических лиц. Благодаря этим мерам регион получил около 13 миллиардов рублей. Средства от продажи направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов на территории полуострова.
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