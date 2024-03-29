Жителей ещё трёх подмосковных округов подключили к высокоскоростному интернету

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Мобильный оператор «МегаФон» расширил ёмкость сети за счёт создания новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях. Это увеличило пропускную способность сети в регионе до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С начала года технические специалисты проложили пять новых оптоволоконных линий суммарной протяжённостью 50 км и установили маршрутизаторы, которые распределяют трафик между находящимися поблизости базовыми станциями. Благодаря этому на территории городских округов Шатура, Ступино и Раменский скорость мобильного интернета на устройствах абонентов выросла до 585 Мбит/с.
Оператор продолжает модернизировать оборудование и внедрять новые технические решения в Подмосковье. Так, в марте МегаФон повысил ёмкость сети в 24 деревнях и сёлах и впервые вывел в интернет 10 подмосковных населённых пунктов.
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«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за увеличения числа жителей и решили заранее избавить абонентов от просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня там проживают более 1,2 млн человек, а с наступлением дачного сезона число жителей вырастет в несколько раз. К лету планируем провести аналогичную работу и в других районах Подмосковья, чтобы абоненты на отдыхе всегда оставались на связи», — сказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
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Лора Луганская