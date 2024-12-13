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Подмосковные спасатели помогли попасть в квартиру многодетной семье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса помогли многодетной семье, которая не могла попасть в свою квартиру. Инцидент произошёл в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.


«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила многодетная мама. Она ушла на прогулку с четырьмя подростками и восьмимесячным малышом. Когда семья вернулась домой, выяснилось, что ключей ни у кого нет, а дверь захлопнулась», – рассказал начальник 291-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Юрий Смирнов.
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы узнали от хозяйки квартиры, что ключи лежат на стоящем у окна холодильнике. Один из специалистов добрался по трёхколенной лестнице до окна на втором этаже, открыл форточку, забрал ключи и передал их благодарной женщине.

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#подмосковье
#московская область
Жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию
13 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Курской области.
Согласно данным следствия, житель Курска через соцсети вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. Уточняется, что мужчина сделал кадр рядом с одним из военных комиссариатов и отправил его украинскому куратору.

Также в январе этого года, используя полученные от Киева географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры. Расследованием дела занимались сотрудники управления ФСБ России по региону.

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#курская область
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«Ходила к гадалкам, помогала искать»: убийцей пропавшего 9-летнего мальчика внезапно оказалась его тётя
13 декабря 2024, 17:23

Фото: istock / feri ferdinan

В феврале 2021 года Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Мостовского района, обвиняемую в убийстве 9-летнего племянника. Она дала признательные показания.
За что тётя убила родственника и как удалось вычислить преступницу — в материале «Радио 1».

Искали больше года

Эта страшная история шокировала всю страну в мае 2019 года. В маленькой станице Баговской пропал 9-летний ребенок. Никто из местных не понимал, как такое могло произойти — теряться просто негде.

Ребенка искали на земле и с воздуха. Неравнодушные волонтеры, спасатели и полицейские прошерстили все подвалы и чердаки в Баговской. Было проверено десятки километров территории, где мог бы находиться малолетний.

Позже возникла версия, что мальчика могли выкрасть и отвезти в другой регион — ориентировки распространились по всей Российской Федерации. Однако через год стало известно, что тело находится во дворе частного дома родной тети мальчика.

Изначально подозрения падали на женщину, но веских доказательств не было. Родственница последняя видела племянника, в тот день из ее дома ребенок уходил ловить рыбу.

Россиянка уверяла, что попрощалась с ним и видела, как он шел к своей улице, но куда свернул — неизвестно. Только это была ложь — мальчик дом даже не покидал.

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Причина — громкая музыка

В СУ СК по региону пояснили, что женщина намеренно путала следствие, изображая активное участие в поисках. Кроме того, она с матерью мальчика посещала гадалок. Вероятно, так женщина пыталась снять с себя подозрения. Однако вскоре правда всплыла — июльской ночью 2020 года в Баговскую прибыли десятки силовиков.

«Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа. Он громко слушал музыку и на ее замечания «сделать потише» не реагировал. расскзаали «Комсомольской правде — Кубань» в прокуратуре края.
Тогда женщина разгневалась и начала душить племянника, а затем избавилась от тела.

Мальчика она расчленила и положила останки в старую металлическую бутыль. Отдельно в пакет она кинула телефон и музыкальную колонку, с которыми мальчик не расставался. А сверху, по некоторым сведениям, она насыпала хлорку и песок. На протяжении года она добавляла эту смесь. Никогда даже не догадывался, что тело находится в сарае родственницы.

Фото: istock / StockSolutions

Помогла знойная погода

Есть информация, что преступницу удалось вычислить из-за жары. 40-градусная температура повлияла на останки, и со двора женщины начала доноситься тошнотворная вонь.

К слову, у осужденной есть трое детей. Как она пошла на такой зверский поступок — правоохранители до сих пор не выяснили. Выступая с последним словом в суде, она сказала, что не заслуживает прощения.
Фото: istock / zoka74

«Никаких снисхождений не прошу, готова к самому строгому наказанию», — слегка заикаясь, заявила подсудимая.
В ходе вынесения приговора были учтены смягчающие вину обстоятельства: наличие троих малолетних детей и раскаяние. Женщину приговорили к наказанию сроком на 13 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

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Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков
13 декабря 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Dzurag

Задержанный в столице член избиркома Дмитрий Лукашенко обвинил правоохранителей в подброске ему запрещенных веществ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на адвоката фигуранта Диану Житарь.
С ее слов, Лукашенко якобы хотели опорочить на фоне его профессиональной деятельности. Сам задержанный тоже все подробно рассказал. Проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко поймали с наркотиками. Как уточнял Shot, все произошло возле ТЦ «Вегас», когда задержанный заказывал «запрещенку» в Даркнете.

Полиция увидела мужчину спящим в машине на парковке, затем у него нашли амфетамин. По утверждению Лукашенко, наркотик был не для продажи, а для личного употребления.

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#новости
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«Вся семья пьющая»: новый поворот в деле об убийстве двухлетней девочки — следователи проверяют маму и бабушку
13 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto / Edgar

В начале августа 2024 года в Чапаевске, небольшом городке в Самарской области, произошла ужасная трагедия — убили двухлетнюю девочку. Виновника нашли довольно быстро — им оказался 36-летний Сергей Ващенко, сосед семьи. ​Хотя изначально он активно участвовал в поисках ​ребёнка, делал вид, что помогает, а позже и вовсе ​сам её нашёл. Но следователи не поверили мужчине, тем более, однажды он уже отсидел срок за убийство. ​Подробнее об этом ужасном происшествии расскажет «Радио 1».

Закрыли глаза на судимость


Ситуация изначально была странная: у Ващенко был свободный доступ к участку семьи, ничто и никто не мешал ему периодически ходить к ним в гости. В тот роковой день, по словам родственников погибшей, девочка просто гуляла во дворе, а сосед решил воспользоваться моментом и похитить её.

«По версии следствия, мужчина воспользовался тем, что ребенок остался во дворе дома один. Он увел ее в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и убил ее», — сообщили следователи.
Местные жители хорошо знали мужчину и не испытывали никакого страха перед ним, несмотря на его судимость: никто не обращал на неё внимания, так многие были уверены, что Ващенко отсидел срок за свою сестру, а на самом деле был невиновен.

На данный момент расследование продолжается. Семья убитой девочки получили материалы предварительного расследования для ознакомления.

Параллельное расследование


Наряду с правоохранительными органами в ситуацию вмешались представители общественности, решившие провести своё расследование. Волонтёры Самарской общественной организации «Право на счастье» отправились в Чапаевск и изучили место происшествия. То, что они увидели, повергло их в шок.

«Вся семья пьющая, они состояли на учете в органах профилактики. Где были органы опеки?» — цитируют общественников журналисты «КП-Самара».

Представители организации были вынуждены обратиться в прокуратуру и следственный комитет с заявлением о необходимости проведения проверки на предмет соблюдения родительских обязанностей.


Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году

Жил в доме со своей жертвой


Выяснилось, что дом бабушки, где маленькая девочка гостила и откуда её забрал убийца, находится в ужасном состоянии: антисанитария, отсутствие части забора и многое другое.

Активисты также узнали, что Ващенко какое-то время даже жил в этом доме и лично заботился о своей маленькой жертве. Таким образом, преступник был не просто знакомым семьи, а человеком, которому они лично позволили находиться рядом с их двухлетней малышкой.

Кроме того, существуют фотографии, на которых Ващенко запечатлён за праздничным столом с родственниками девочки. Тяжёлая судимость и справка из психоневрологического диспансера не смутили ни мать, ни бабушку девочки.

В такой ситуации трагедия была лишь вопросом времени. По мнению организации, семья стала почти соучастницей убийства.

Фото: СК по городу Чапаевск

Семья девочки причастна к убийству


Родственники убитой отвергли все обвинения в свой адрес, заявив, что всё это — клевета. Тётя девочки даже подала несколько заявлений в правоохранительные органы.

По сообщению «КП-Самара», на данный момент подозрения в отношении родственников девочки не сняты. Их возможная причастность к произошедшему продолжает проверяться, однако на текущий момент окончательных выводов нет.

Все обстоятельства дела станут известны после того, как оно будет передано в суд. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Убийство с целью скрыть другое преступление».

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#убийство
#ребёнок
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#трагедия
#следственный комитет
#семья
#изнасилование
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Двух подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров
13 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд вынес приговор двум подрядчикам, обвиняемым в хищениях при строительстве секретных военных бункеров. Об этом информирует РИА Новости.
Бывший заместитель генерального директора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко получил 7 лет лишения свободы, а экс-генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев — 3 года. Оба осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Следствие установило, что осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства бункеров, часть из которых существовала лишь на бумаге. Слушания по делу проходили с июня и были закрыты от публики в связи с наличием грифа «секретно».

Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев
13 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Событие случилось в доме на улице Андрея Линева. В результате случившегося весь первый этаж оказался затоплен, а второй заволокло паром. Соседи, заметив проблему, пришли к спящему мужчине и перекрыли подачу воды. Когда они разбудили его и попросили вызвать аварийную службу, квартиросъемщик ответил: «Я уже», после чего снова заснул. В результате инцидента возмещение убытков ляжет на хозяйку квартиры, в то время как квартиросъемщика ожидает судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что в Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей.

До этого появилась информация, что трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.

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#суд
#квартиры
#уголовное сизо
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Стала известна судьба родителей напавшего на детей в Краснодаре подростка
Родителей напавшего на детей в школе Краснодара подростка выдворят из РФ
13 декабря 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выдворение из России за нарушение режима пребывания ждет родителей подростка, который напал на детей с ножом в Краснодаре. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.
«Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сказано в публикации.
В суде уточнили, что речь идет о гражданах Республики Армения. Сам подросток обвиняется в хулиганстве, ему запретили посещать школу и пользоваться сетью «Интернет».

Об инциденте впервые стало известно 6 декабря. Тогда сообщалось о двоих пострадавших. Позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о четверых.

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#мир
#россия
#краснодарский край
#дети
#школьники
#родители
#новости
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Многодетную мать подозревают в истязаниях детей
Нижегородскую многодетную мать подозревают в систематических истязаниях детей
13 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/blinow61

В Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что женщина с 2015 по 2024 год проявляла жестокость по отношению к детям, недовольная их поведением.

Как выяснили правоохранительные органы, мать не только физически наказывала детей, но и самостоятельно зашивала раны, образовавшиеся в результате ее действий, с использованием иголки и нити, не обращаясь за медицинской помощью. Данные факты стали известны в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).

На данный момент дети изъяты у матери и помещены в специализированное учреждение для обеспечения их безопасности и получения необходимой помощи. Прокуратура продолжает расследование данного дела.

Ранее стало известно, что трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.

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#уголовное прокуратура
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#мать
#расследование
#рф
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Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом столкнулись четыре машины
13 декабря 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Bilanol

Четыре машины столкнулись под Калининградом на трассе «Северный обход города Калининграда», есть двое пострадавших, информирует областное УМВД в Telegram-канале.
«…На 16-м км автомобильной дороги «Северный обход города Калининграда» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля Suzuki и пешеход (ранее водитель Toyota)», — сказано в публикации.
Временно перекрыты вторая и третья полосы от Гурьевска до населенного пункта Большое Исаково, добавили в Госавтоинспекции, порекомендовав водителям выбирать альтернативный маршрут.

Перед этим сообщалось, что в ДТП с маршруткой пострадала 20-метровая яхта. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
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#дтп
#новости
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