Подмосковные спасатели помогли попасть в квартиру многодетной семье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли многодетной семье, которая не могла попасть в свою квартиру. Инцидент произошёл в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила многодетная мама. Она ушла на прогулку с четырьмя подростками и восьмимесячным малышом. Когда семья вернулась домой, выяснилось, что ключей ни у кого нет, а дверь захлопнулась», – рассказал начальник 291-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Юрий Смирнов.Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы узнали от хозяйки квартиры, что ключи лежат на стоящем у окна холодильнике. Один из специалистов добрался по трёхколенной лестнице до окна на втором этаже, открыл форточку, забрал ключи и передал их благодарной женщине.
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