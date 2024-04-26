Жителей Каширы призвали внести вклад в сбор гуманитарной помощи для военных

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Сбор гуманитарной помощи для военных, принимающих участие в специальной военной операции, проводится в Кашире, жителей призывают внести посильный вклад в общее дело, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Центр гуманитарной помощи, где проводится сбор и сортировка нужных для армии вещей, находится в микрорайоне Кашира-2 на территории рынка на улице Садовая», — отмечается в сообщении.Сбор гуманитарной помощи проводится в рамках общественного проекта «Сила единства Подмосковья», кроме того, желающие могут пожертвовать деньги на поддержку бойцов СВО. Подробную информацию об этом, а также о том, как поддержать военных, можно прочесть в Telegram-канале проекта.
Ранее сообщалось, что в устав фонда поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Защитники Отечества» внесли ряд изменений, позволяющих расширить сферы оказания помощи.
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