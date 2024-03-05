В Орехово-Зуеве загорелся грузовик

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Грузовой автомобиль загорелся на дороге в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа, огонь потушили вызванные на место происшествия пожарные, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил в единую подмосковную службу экстренных вызовов «Система-112». Выяснилось, что на дороге у автомашины «Тонар-6528» загорелся моторный отсек. Водитель успел покинуть автомобиль. Он попытался справиться с огнём самостоятельно при помощи огнетушителя, но не смог», — говорится в сообщении.Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар пеной и не допустили распространения огня. На пожаре никто не пострадал, включая водителя загоревшегося грузовика.
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