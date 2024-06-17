Жителей Подмосковья предупредили об опасности отдыха на диких пляжах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности отдыха на диких пляжах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В прошедшие выходные спасатели провели патрулирование несанкционированных мест купания на 40 водоёмах в 21 городских округах.
Стоит отметить, что мониторинг несанкционированных пляжей проводился 72 сотрудниками личного состава и 26 единицами техники.
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«Во время патрулирования работники территориальных управлений рекомендовали жителям городских округов избегать диких пляжей, где дно не очищают от травмоопасных предметов. В таких местах пловцам не следует нырять и прыгать с деревьев и игнорировать запрещающие таблички. Специалисты провели профилактические беседы с любителями водных развлечений и посоветовали им не употреблять на природе алкогольные напитки, не оставлять без присмотра детей и выбирать для купания только безопасные места», — заключил Сергей Щетинин.
Стоит отметить, что мониторинг несанкционированных пляжей проводился 72 сотрудниками личного состава и 26 единицами техники.
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Мира Полтева