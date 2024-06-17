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Жителей Подмосковья предупредили об опасности отдыха на диких пляжах

17 июня 2024, 13:03
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности отдыха на диких пляжах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В прошедшие выходные спасатели провели патрулирование несанкционированных мест купания на 40 водоёмах в 21 городских округах.

«Во время патрулирования работники территориальных управлений рекомендовали жителям городских округов избегать диких пляжей, где дно не очищают от травмоопасных предметов. В таких местах пловцам не следует нырять и прыгать с деревьев и игнорировать запрещающие таблички. Специалисты провели профилактические беседы с любителями водных развлечений и посоветовали им не употреблять на природе алкогольные напитки, не оставлять без присмотра детей и выбирать для купания только безопасные места», — заключил Сергей Щетинин.



Стоит отметить, что мониторинг несанкционированных пляжей проводился 72 сотрудниками личного состава и 26 единицами техники.

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Жители Подмосковья могут принять участие в проекте по благоустройству
17 июня 2024, 13:32

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту по благоустройству городской среды. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Второй Всероссийский конкурс детей и молодёжи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания» стартовал в регионе.

«Конкурс направлен на стимулирование активного участия граждан в процессе создания комфортных условий для жизни в городах, а также на содействие ранней профессиональной ориентации, популяризации профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства, архитектуры среди детей и молодёжи», — поделились в пресс-службе.

Подать заявку на участие могут все желающие от 10 до 30 лет. Заочный этап конкурса продлится ноябрь, а финальный этап состоится в декабре.

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В Можайском округе запретят транзитный проезд грузовиков в Калужскую область
17 июня 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Транзитный проезд грузового транспорта через региональную дорогу «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» перекроют в Можайском округе, запрет начнёт действовать с 26 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Транзит для грузовиков будет закрыт на участке с 39,6 по 43,9 км. Объехать перекрытый участок можно будет по автодорогам «Москва – Дорохово – Балабаново» и «Москва – Вязьма – Юхнов», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда, а также быть внимательными за рулём и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области оптимизировали работу шести светофоров на трёх шоссе — Фряновском, Борисовском и Носовихинском.

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«Укреплять отношения с близкими»: гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 17 по 23 июня
17 июня 2024, 13:25

Фото: istockphoto/scaliger

На этой неделе благоприятно загадать желание. Сделать это лучше в день летнего Солнцестояния, в самый длинный день в году 20 июня.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 17 по 23 июня и рассказала, что ждать от предстоящей недели.

В Полнолуние в Козероге, которое состоится 22 июня больше времени надо уделить семье. На протяжении всей неделе желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны.

Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать. Хорошо укреплять отношения с родными и близкими людьми. Надёжность родственных связей благоприятна.

Хорошее время для того, чтобы проанализировать свои опыт. Оставить для себя нужно те навыки, которые дали результат и отказаться от тех, которые не ведут к успеху. Пессимизм надо исключить. Лучше понять, что на данный момент уже сделали всё, что смогли.

Благоприятна ответственность и реализм.

Также необходимо прислушаться к своим эмоциям. Нужна гармония между разумом и чувствами. Крайне важны внутренние ощущения, а не только сухие факты и действительность. Поэтому полезно направить своё мышление на то, что вы ощущаете. И держать таким образом равновесие между разумом и чувствами. Важно себя похвалить и составить список своих достижений.

В деловой сфере надо полагаться на партнёрство. Именно благодаря такому подходу можно стать успешнее. Самостоятельный путь будет более трудным и менее продуктивным. В любви может проявиться ранимость. Лучше не пренебрегать чувствами партнёра.

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овну желательно проявить дипломатию и не впадать в крайности. Действовать надо медленно, не агрессивно, но целеустремлённо

Тельцу необходимо преодолеть лень. Ему важно начать движение к желаемому. Постепенно начнут появляться первые результаты.

Близнецам важно проявить деловитость и не быть предвзятыми. Полезно воспользоваться записной книжкой и фиксировать планы, мысли, своё настроение.

Рак станет нежнее и будет больше интереса проявлять к любимым и значимым людям. Умение доверительно выслушать расположит собеседника.

Лев должен быть реалистом. Мечтательность и фантазии могут отвлекать и помешать и в делах, и в любви.

Деве важно верить в себя. Она почувствует прилив сил. Её ждут интересные знакомства и приятные встречи.

Весы станут романтичнее и нежнее. Они захотят заботы. Хорошо проявить сентиментальность.

Скорпиону поможет общительность, дружелюбность и опыт работы в команде.

Стрельцу надо отдохнуть и высыпаться. Ему важно наладить распорядок дня и не переутомляться.

У Козерога наступают хорошие дни для интеллектуальной работы. Ему полезно читать, изучать новое и быть любознательным.

Водолей станет популярнее. Его похвалят и восхитятся его лучшими чертами характера.

Рыбам благоприятно стать активнее, инициативнее и увереннее в себе. Их предприимчивость и деловой подход помогут в карьере.

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Полгектара земли и 12 лет бегства: имущество и арест чиновника Минсельхоза Донских
Задержан экс-чиновник Минсельхоза Донских: имущество, подробности задержания
17 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/blinow61

В Московской области правоохранители задержали бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, который скрывался от следствия более 12-ти лет. О том, в чем подозревается экс-чиновник и что известно об его имуществе расскажет редакция «Радио 1».

Задержание Олега Донских


В Подмосковье задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Мужчина проходит по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Донских удавалось скрываться от следствия 12 лет.
На кадрах задержания, которые распространила ФСБ, Олег Донских говорит, что не знает, за что находится в розыске.

Олег Донских арестован


Экс-чиновник был задержан в Истринском районе Московской области, а после суд в Липецке вынес решение об аресте. Такие детали уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.

Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны и в 2017 году судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет. Олегу Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.


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Биография бывшего чиновника Донских


Олег Донских родился 7 декабря 1968 года в Липецкой области в семье председателя Добринского райисполкома Виктора Васильевича Донских. После школы Донских-младший поступил в Воронежский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и правовед», в 1997 году окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета по специальности «экономист финансовых и налоговых структур сельского хозяйства».

С 1991 года работал специалистом по реализации продукции на совместном советско-шведском предприятии «Прогресс».

В октябре 1993 года перешел в ОАО «Сенцовоагропромснаб», где работал заместителем главного инженера, начальником отдела маркетинга, заместителем технического директора. Позднее возглавил станцию технического обслуживания автомобилей в Липецке. 6 апреля 2009 года назначен начальником управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года — директор Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

20 февраля 2012 года взял внеплановый отпуск, а затем направил в Минсельхоз России заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. 17 апреля 2012 года объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Какое имущество принадлежит арестованному Донских


Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских только за последний год работы в ведомстве успел приобрести полгектара земли и дом.
В соответствии с декларацией о доходах, семья Донских владеет недвижимостью общей площадью более 10 тысяч квадратных метров — в декларации значатся дома, гаражи, квартиры, участки под строительство. Всего за один год работы в Минсельхозе общая площадь недвижимости Донских увеличилась на 5 тысяч квадратных метров.

Чиновник также задекларировал два автомобиля Mercedes в общей собственности с супругой. Согласно официальным данным, Донских имел ежемесячных доход в размере порядка 1,5 миллиона рублей, его супруга — чуть более 65 тысяч.

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В Подмосковье с начала года поженились более 17 тысяч пар
17 июня 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 17 тысяч пар заключили брачный союз в Московской области с начала текущего года, для регистрации в регионе будущие молодожёны могут подобрать локацию на свой вкус, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В Подмосковье более 17 тысяч пар поженились с начала года, а еженедельно мы регистрируем тысячи браков. (…) У нас в регионе более 60 мест, среди которых парки, где можно бесплатно и с комфортом зарегистрировать брак», — рассказала первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
Она также напомнила, что для удобства организации торжественной регистрации открылся интернет-портал «Свадьба в Подмосковье», где собрана вся информация о местах, где можно устроить праздник. Это 25 парков, музеи, усадьбы, парк-отели и пр. Кроме того, через портал пара может оставить заявку на регистрацию в любом другом приглянувшемся им месте, например, на берегу реки или в поле.

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Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный замминистра обороны Иванов
Mash: арестованный замминистра обороны Иванов сильно похудел в СИЗО
17 июня 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/лья Питалев

Арестованный по делу о взятке замминистра обороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, он отбывает срок в двухместной камере с телевизором. В камере вместе с Ивановым содержится еще один человек.

По словам адвоката, экс-чиновник читает много классической литературы. За всё время ареста к нему не допустили родных.

20 июня текущего года у задержанного Иванова состоится заседание о продлении меры пресечения.

Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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«Такие фестивали очень важны»: Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
17 июня 2024, 12:19

Фото: Радио 1

На выходных в Центральном парке городского округа Люберцы прошёл ежегодный народный «праздник плуга» — Сабантуй, который собрал более 30000 жителей и гостей Подмосковья.
Фестиваль был организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«В Подмосковье — около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали очень важны. Они способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Радио 1

На территории парка стояли разные палатки с национальными сладостями, игрушками, одеждой, сообщил корреспондент «Радио 1».

Также проходили различные игры и состязания.

Участник игры «Прыжки в мешке» Арсен Аюпов рассказал корреспонденту «Радио 1» о своих впечатлениях.

«Мы приехали всей семьей: мама, папа и две дочери. Мы сами татары, родом из Башкирии, но живем давно в Москве, поэтому с удовольствием посещаем все Сабантуи. Сюда нас пригласили наши друзья-организаторы. Только что попрыгали в мешках. Жена меня обогнала, но об этом мы дома поговорим!» — поделился с корреспондентом «Радио 1» Арсен Аюпов.

Фото: Радио 1

Отдельная локация была для раздачи традиционного татарского чая и вкуснейшего чак-чака. Порция выдавалась всем желающим по qr-коду.

«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака, примерно по 35 грамм каждый, и все это раздаётся на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар — такого больше нет нигде в мире», — рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин корреспонденту «Радио 1».

Фото: Радио 1

В спортивном квартале «Сабантуя» проходили традиционные соревнования по армрестлингу. Поучаствовать мог каждый, предварительно пройдя регистрацию. А чтобы спортсмены были примерно в равных условиях, для них созданы категории: юниоры, мужчины (до 75 кг), мужчины (до 90 кг), мужчины (свыше 90 кг), девушки, ветераны.

На фестивале была развернута палатка Волонтеров Подмосковья, где желающие могли присоединиться к изготовлению всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО.

«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста «Домашний очаг». Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте. К нам сегодня приходит много посетителей. Заходят детки, пробуют своими ручками сделать сухой душ, пишут письма солдатам, рисуют рисунки. Все это мы отвозим сами в зону спецоперации, передаем ребятам лично в руки», — рассказала руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей в г.о. Люберцы Алеся Даврамова.

Фото: Радио 1

На главной сцене на протяжении всего праздника выступали артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы.

По традиции, на фестивале передали эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». В 2025-м им станут Химки.

«Несколько площадок для проведения праздника у нас уже есть в рассмотрении. Помимо того, что мы переняли эстафету — символ, мы принимаем ответственность праздника. Конечно, постараемся не подвести и провести Сабантуй в духе сотрудничества и дружбы», — сказал корреспонденту «Радио 1» председатель татарской национальной автономии городского округа Химки Ильяс Бибарсов.


Фото: Радио 1

Председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил в разговоре с корреспондентом «Радио 1», что миссия праздника – сохранить традиции и культуры разных народов, мирно проживающих в России. Муфтий Подмосковья поблагодарил губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области за помощь и поддержку в организации мероприятия.

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Каширский подъезд пробился в следующий этап областного конкурса
17 июня 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский конкурсант вышел в следующий отборочный тур после второго этапа Московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Речь идёт о подъезде № 3 дома 7/2 по улице Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Он борется за награды в номинации «Лучший отремонтированный подъезд». Объект осмотрела выездная комиссия. В её составе были представители Министерства ЖКХ Московской области, администрации городского округа, технадзора, управляющей компании «Жилресурс» и жителей. Они проверили состояние подъезда на соответствие заявленной конкурсной документации», – говорится в сообщении.
Участвующий в областном смотре-конкурсе объект отремонтировали в прошлом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В соответствии с этой программой управляющая компания выполнила в 2023 году ремонт 13 подъездов многоэтажных домов микрорайона Кашира-3.

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#подмосковье
#московская область
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Жителей Каширы наградили за вклад в развитие комфортной среды
17 июня 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

День села отметили в Домнинском территориальном отделе городского округа Кашира, в ходе праздника активным жителям были вручены благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Важность работы местных жителей по преобразованию своей малой Родины отметила замглавы городского округа Ольга Чуракова.

«Этой земле есть, кем гордиться и чем гордиться. Жители территориального отдела Домнинский вкладывают свои силы, свой труд в то, чтобы наши сельские территории становились комфортнее и красивее», — сказала Ольга Чуракова.
Активным жителям вручили благодарственные письма от главы округа за общественную работу, вклад в развитие комфортной среды и профессионализм. Кроме того, были вручены благодарности и грамоты от окружного Совета депутатов и Мособлдумы. В числе награждённых — Мария Макарова, Сергей Елисеев, Валентина Горлова и др.

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