Жители Абхазии остались без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

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Половина Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС, сообщили в Лента.ру
В Абхазии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) произошла авария, о чём сообщается в Telegram-канале «Черноморэнерго».
Ранее несколько миллионов человек на юге России столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за сбоя на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. В результате этого происшествия без электричества остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя и некоторых других регионов.
После восстановления работы АЭС в южных регионах были введены ограничения на подачу электроэнергии.
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«Эта гидроэлектростанция является единственной, обеспечивающей электроэнергией республику. В результате аварии без электричества остались жители Гагры, Пицунды, посёлка Алахадзы и части Сухуми. Специалисты уже приступили к устранению последствий аварии», — говорится в сообщении.
Ранее несколько миллионов человек на юге России столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за сбоя на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. В результате этого происшествия без электричества остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя и некоторых других регионов.
После восстановления работы АЭС в южных регионах были введены ограничения на подачу электроэнергии.
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Мира Полтева