Жители Старицы обеспокоены треснувшим автомобильным мостом через Волгу

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Жители города Старица Тверской области пожаловались на треснувший автомобильный мост через Волгу. Люди боятся, что конструкция рухнет, но власти назвали ее полностью исправной, сообщила газета «Старицкий вестник».
В социальных сетях появились фотографии очевидцев, на которых видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автомобильного моста. Местные жители обеспокоены, что конструкция представляет опасность для автомобилистов, и может в любой момент обрушиться.
В районной администрации обратили внимание, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не выявили дефектов.
Ранее сообщалось, что на дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами.
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В районной администрации обратили внимание, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не выявили дефектов.
«Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — подчеркнули власти российского региона.
Ранее сообщалось, что на дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами.
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Ольга Енгалычева