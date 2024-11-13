В Джанкое обрушился мост, минимум два человека пострадали

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Автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали, информирует Телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово 13 ноября 2024 года. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.
На данный момент на месте случившегося работают все экстренные службы, причины обрушения автомобильного моста устанавливаются. Для проезда машин уже разработаны альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.
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На данный момент на месте случившегося работают все экстренные службы, причины обрушения автомобильного моста устанавливаются. Для проезда машин уже разработаны альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.
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Ольга Енгалычева