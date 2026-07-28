Жители Новосибирской области чаще всего ездят на электричках в Омск, Красноярск и Томск
В июне 2026 года пригородные электропоезда Новосибирской области перевезли 2,5 миллиона пассажиров. По данным Западно-Сибирской железной дороги, этот показатель оказался на 1,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Om1 Новосибирск, наибольший рост спроса пришёлся на городские маршруты. За первый месяц лета электричками в пределах Новосибирска воспользовались 763 тысячи человек, что на 5,5% больше по сравнению с июнем 2025 года.
Также увеличился пассажиропоток на поездах дальнего следования. В июне со станций и вокзалов Новосибирской области отправились 161 тысяча пассажиров — это на 1,9% больше, чем годом ранее.
Самыми востребованными направлениями среди жителей региона стали Омск, Красноярск, Томск, Новокузнецк, Тюмень и Екатеринбург. Рост пассажиропотока свидетельствует о повышенном интересе как к пригородным поездкам, так и к путешествиям в соседние регионы.
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