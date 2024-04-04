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Жители Подмосковья могу стать участниками нового сезона проекта «ТопБЛОГ»

04 апреля 2024, 12:40
Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщила пресс-служба проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия – страна возможностей».
Стать участником четвертого сезона любой житель Московской области старше 14 лет.

«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы», – подчеркнул гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.


Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта. Кроме этого, победителями прошлых сезонов стали 11 жителей региона.

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#подмосковье
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Хинштейн сообщил о взаимодействии «Единой России» и Росгвардии в вопросе охраны школ
Хинштейн: ЕР будет взаимодействовать с Росгвардией по вопросу охраны школ
04 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Партия «Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при обсуждении охраны каждого объекта образования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на федеральном штабе партии и Минпросвещения.
Он подчеркнул необходимость обеспечения эффективной работы частных охранных предприятий и ужесточения требований к их работе по охране образовательных учреждений.

По словам Хинштейна, роль партии, депутатов и сенаторов будет заключаться в контроле над реализацией этих мер. Представители партии будут взаимодействовать с территориальными органами Росгвардии и системно налаживать работу охраны.

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#школы
#сотрудничество
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На дорогах Подмосковья проведут около 130 мероприятий по оптимизации движения
04 апреля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Не менее 130 мероприятий, нацеленных на оптимизацию дорожного движения и ликвидацию пробок, планируется провести в текущем году в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В числе запланированных мероприятий устройство кругового движения на перекрёстках, изменение режима работы ряда светофоров, переразметка проезжей части и прочее. При формировании программы учитывалось мнение жителей региона», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
В частности, в регионе до конца года должно появиться около 20 круговых перекрёстков. Планируется также расширить проезжую часть на 30 участках дорог, поменять разметку примерно на 40 участках, установить адаптивные светофоры на 25 перекрёстках, а на 14 участках дорог провести целый комплекс работ по оптимизации движения.

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#московская область
#подмосковье
#движение
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В лесах Подмосковья с начала года выявили 14 навалов мусора
04 апреля 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

14 мусорных навалов обнаружили на землях лесного фонда в Московской области с начала 2024 года, свалки были найдены в ходе патрулирования лесов, а также благодаря обращениям граждан, сообщает пресс-служба Комитета лестного хозяйства региона.
«С начала года в лесах было найдено 14 свалок, общий объём мусора на них составляет 132 кубометра», — отмечается в сообщении.
Важным источником информации о свалках в лесах являются сообщения, которые граждане отправляют в Центр управления регионом и на портал «Добродел». В частности, в прошлом году было зафиксировано более 2 тысяч таких обращений, а с начала текущего года — 31 обращение, причём больше всего — из городского округа Балашиха.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство, отметил, что в текущем году на выявление навалов на территории лесного фонда, а также на работу по контролю за ликвидацией свалок выделено свыше 189 млн рублей.

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#московская область
#подмосковье
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В РПЦ рассказали, когда в православии появится святой покровитель интернета
Иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал, появится ли святой покровитель интернета
04 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/Pinkypills

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии только в том случае, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Иеромонаха, на примере института постоянных покровителей отчетливо демонстрируется разница между католическим и православным подходом к почитанию святых. Он подчеркнул, что каждый верующий человек находит создает собственные связи с теми или иными святыми, которых в Церкви достаточно много.

Напомним, День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом».

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#церковь
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#религия
#интернет
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В Подмосковье составили топ-3 самых популярных каруселей
04 апреля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Рейтинг посещаемости каруселей, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, составили в регионе по итогам минувшей недели, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«Рейтинг возглавила карусель в Одинцове: за неделю с 25 по 31 марта на ней прокатились 3 тысячи 188 человек. Второе место в топ-3 заняла карусель в Домодедове, которую за семь дней посетили 3 тысячи 131 человек. На третье место вышла карусель в городском парке Кривякино в Воскресенске, где насчитали 2 тысячи 675 посетителей», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области по губернаторской программе установлено восемь бесплатных каруселей. Всего на минувшей неделе на этих аттракционах прокатились более 16 тысяч человек.

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#аттракционы
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#московская область
#подмосковье
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Мост на Сахалин: История острова, подземный туннель, проект и его стоимость
04 апреля 2024, 12:06

Фото: iStock/Andronius

Российский лидер Владимир Путин поручил вернуться к вопросу постройки моста на остров Сахалин.
Самые главные факты об острове Сахалин и перспективах постройки моста собрала редакция «Радио 1».

Остров Сахалин


Сахалин — это крупнейший остров России, расположенный у восточного побережья Азии. Сахалин омывают два моря — Охотское и Японское. В состав Сахалинской области также входят Курильские острова, о принадлежности которых до сих пор спорят Россия и Япония, поскольку по Сан-Францисскому договору не указано, в пользу какого государства Япония отказывается от этих территорий.

На Сахалине проживает более 450 тысяч человек, при этом, коренного населения острова — нивх и айнов — остался всего один процент.

На протяжении 40 лет прошлого века Сахалин играл роль каторги и места ссылки.

Сегодня же остров является развивающимся регионом, для роста которого необходимо обеспечить удобную транспортную связь с Россией.

Заявление Владимира Путина


3 апреля глава российского государства поручил вернуться к проекту о постройке моста с Сахалина материковую часть России.

«Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», — заявил Путин в беседе с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

По словам Владимира Путина, с появлением моста развитие региона пойдёт совсем другими темпами.

Когда был начат проект


Необходимость связи Сахалина и материковой части России правительство понимало всегда и неоднократно поднимало вопросы о реализации проекта. В 50-х годах прошлого века было запланировано построить подземный туннель к Сахалину, однако, завершить стройку так и не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018-го Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.

Сейчас вопрос о постройке моста к острову Сахалин был поднят вновь. Когда начнётся строительство — пока неизвестно.

Сколько будет стоить мост на Сахалин


По словам главы региона Валерия Лимаренко, текущая оценка стоимости проекта составляет порядка 600 миллиардов рублей. При этом, как отмечают эксперты — сейчас уже выделены первоочередные проекты развития железнодорожной инфраструктуры, к которым мост на Сахалин не относится. Вследствие этого проект придется либо сдвинуть на более поздний срок, либо строить на условиях отложенного платежа, как тоннели на БАМе. Но проблема с окупаемостью проекта сохраняется: источник возврата средств один — железнодорожный тариф, и непонятно, потянут ли его повышение грузоотправители.

Однако, в 2020 году спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост «дико дорогим». По его словам, мост нужен с точки зрения психологии, но не с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов. Он также напомнил, что для строительства моста придётся найти самое узкое место пролива, а до него по густой нужно пройти 536 километров. Облагораживание этого маршрута дороже, чем сам мост, заявил тогда Иванов.

Зачем нужен мост на Сахалин


Как говорилось ранее, мост на Сахалин необходим для увеличения темпов развития Сахалинской области. По словам главы РФ Владимира Путина, окупаться может не только сам мост, который в разы упростит транспортную доступность к крупнейшему в России острову, но и прилегающие к этому мосту территории. Вопрос их развития также необходимо изучить и проработать, считает Путин.

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#остров
#россия
#мост
#владимир путин
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Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
04 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
Отмечается, что арест повлиял на работу всех подразделений компаний. В настоящее время производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки.

По данным источника, приставы проводят поквартирный обход сотрудников, а также вручают обязательства о явке в прокуратуру. Примечательно, что любые действия с трудовыми договорами сотрудников делать запрещено.

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

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#производство
#остановки
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#предприятия
#рф
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В Подмосковье определили победителей конкурса «Добрым словом согреем друг друга»
04 апреля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье подвели итоги инклюзивного конкурса «Добрым словом согреем друг друга». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В конкурсе принимали участие 71 студент 25 образовательных учреждений Московской области.

«В онлайн-формате прошла церемония награждения победителей и призеров VI регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Конкурс направлен на создание творческого пространства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие, поддержку и популяризацию их творчества», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в номинации «Поэзия» победителями стали колледж «Подмосковье»,Сергиево-Посадский социально-экономический техникум и Коломенский ГСГУ. Сергиево-Посадский социально-экономический техникум, колледж «Подмосковье» и Сергиево-Посадский социально-экономический техникум стали лучшими в категории «Проза».

Кроме этого, в «Публицистике» первого места удостоились колледж «Энергия», Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Коломенский ГСГУ.

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#минобразования мо
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Группа «Пикник» анонсировала новую дату концерта в столице
Группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня
04 апреля 2024, 11:17

Фото: Istock/nantonov

Музыкальная группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня, сообщил коллектив в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написала группа.

Концерт пройдет на площадке «Live Арена». На него будут действовать билеты с 22 и 23 марта.

«Пикник» посвятил концерт памяти погибшим в теракте в Санкт-Петербурге 27 марта. Собранные средства группа направила на помощь семьям погибших и пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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