Жители Подмосковья могу стать участниками нового сезона проекта «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»
Жителей Московской области приглашают к участию в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщила пресс-служба проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия – страна возможностей».
Стать участником четвертого сезона любой житель Московской области старше 14 лет.
Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта. Кроме этого, победителями прошлых сезонов стали 11 жителей региона.
Читайте также:
Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»
В Подмосковье стартовало голосование за лучший противопожарный ролик
«ТопБЛОГ» – не просто площадка для обмена опытом и знаниями между авторами контента из разных стран, мы уверены, что в долгосрочной перспективе он может стать основой для развития сферы цифрового контента и повысит стандарты создания контента и информации в социальных сетях. Более 150 тысяч талантливых участников присоединились к проекту за три первых сезона. В марте этого года на Всемирном фестивале молодежи для блогеров была открыта предрегистрация на новый сезон и уже порядка 8 тысяч человек более, чем из 40 стран мира решили попробовать свои силы», – подчеркнул гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Читайте также:
Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»
В Подмосковье стартовало голосование за лучший противопожарный ролик
Мира Полтева