Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в «Школе фермера»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Жителей Московской области приглашают принять участие в образовательной программе «Школа фермера». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Наши представители Центра агропромышленного развития активно принимают участие в обучении: читают лекции, выезжают в рамках практики на действующие фермы. Мы предлагаем заинтересованным жителям Московской области также подать заявки на 9 волну «Школы фермеров». Обучение состоит из теоретического и практического курсов, что позволит не только расширить свои знания в области сельского хозяйства, но и приобрести полезные навыки по запуску агробизнеса», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Стоит отметить, что после обучение все участники получат диплом государственного образца
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