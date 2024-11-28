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Жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Русский каток»

Фото: iStock / Pilin_Petunyia

Фото: iStock / Pilin_Petunyia

С 1 декабря по 28 февраля по всей стране в третий раз пройдет масштабная Всероссийская акция «Русский каток». Об этом сообщает пресс-служба Русской Медиагруппы.
Акция проводится уже третий год в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также зимнего спортивного сезона. Россияне смогут насладиться катанием на коньках и провести время с пользой в кругу близких и друзей.

В этом году акция пройдёт с 1 декабря по 28 февраля и объединит десятки миллионов россиян от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.



Гостей катков ждут приятные подарки от «Русского Радио». Чтобы стать обладателем сувениров, нужно принять участие в фотоконкурсе: сделать фото на катке и выложить в соцсетях с хештегами #РусскийКаток #РусскоеРадио. Победителей определят случайным образом в эфире «Русского Радио».

Организуют акцию радиостанция «Русское Радио» и телеканал RU.TV.

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#каток
#отдых
#акция
#россия
#спорт
В России проведут квиз-турнир, посвящённый криптографии
28 ноября 2024, 19:30

Фото: iStock / Alexander Sikov

14 декабря с 8 до 18 часов будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто», сообщили в пресс-службе оргкомитета мероприятия. Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.
Квиз-турнир пройдёт в онлайн формате для учащихся 1-2 курсов технических вузов и колледжей, школьников 7-11 классов, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, юнармейцев, членов спортивных и творческих коллективов, а также неформальных объединений Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв и других регионов.
«У российской криптографической службы многолетняя история. Сегодня специалисты службы с помощью шифровальных средств защищают данные в информационно-телекоммуникационных системах и системах спецсвязи в России и её учреждениях за рубежом. Современные криптографы придерживаются традиций предшественников, но при этом используют новейшие технологические разработки. Цель современных мастеров тайнописи – максимальная защита информации государственной важности», – отметили организаторы.
Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Численность команды – до пяти человек. Сайт квиз-турнира. Регистрация открыта по ссылке до 13 декабря включительно.

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В Серебряных Прудах проверят перевозчиков опасных грузов
28 ноября 2024, 19:09

Фото: телеграм-канал г. о. Серебряные Пруды

Со 2 по 8 декабря на территории городского округа Серебряные Пруды пройдёт профилактический рейд «Опасный груз». Об этом говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
«Подмосковная Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности дорожного движения при перевозке опасных грузов автотранспортом. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения правонарушений при транспортировке таких грузов будет проводиться рейд по выявлению нарушений в этой сфере», – говорится в сообщении.
Особое внимание будет уделено соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, перевозящих опасные грузы, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и других требований нормативных правовых актов.

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Эксперт назвал семь советов для защиты аккаунта Госуслуг
Эксперт Клименко: нет универсального способа защиты «Госуслуг» от мошенников
28 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock/artoleshko

Универсального способа защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников не существует, заявил эксперт по социальной безопасности Владимир Сажин и назвал семь советов, которые помогут избежать «угона» аккаунта. По его словам, взлом личного кабинета на портале государственных услуг — довольно популярный способ завладеть средствами россиян.
«Если носить полмиллиона рублей в кармане вечером в небезопасном районе — вас обязательно ограбят», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Для того, чтобы избежать обмана, по мнению эксперта, нужно следовать семи правилам:
  1. Не верить тому, что сообщают в телефонном разговоре.
  2. Использовать отдельный номер телефона для важных учетных записей.
  3. Никому и никогда сообщать свои данные по телефону.
  4. Не совершать никаких действий под давлением незнакомцев.
  5. Никому и никогда не передавать код подтверждения, полученный через СМС. Никому и никогда.
  6. Меньше общаться с незнакомыми людьми по телефону.
  7. Держать банковские карты отдельно от телефона, а на SIM-карту установить отдельный пароль.
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#мошенники
#карты
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#данные
#смс
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Чернореченский лес в Дубне ждут большие преобразования
28 ноября 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Территория Чернореченского леса станет местом комфортного отдыха и занятий спортом для жителей наукограда. Об этом рассказал в прямом эфире телеканала «Дубна» глава городского округа Максим Тихомиров.
Особый акцент он сделал на обновление лыжной базы «Юде-Кон». Сейчас на территории базы находятся бытовки.
«Необходимо восстановить лыжероллерную трассу, созданную ещё в годы СССР. Пока наши дети-лыжники вынуждены ездить в соседние муниципалитеты на летние тренировки. На пике Тяпкина, одном из популярных мест для катания на ватрушках и ледянках, безопасность оставляет желать лучшего. Это подтверждает статистика обращений за медицинской помощью», – отметил Тихомиров.
По его словам, для зимних развлечений создадут безопасное пространство, где жители смогут не только заниматься спортом, но и с комфортом отдыхать. Одно из предложений – обустроить безопасную трассу для катания на ватрушках.

Тихомиров подчеркнул, что основная задача – сохранить сам лес. Задачи вырубать его нет.

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#максим тихомиров
#благоустройство
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В Балашихе завершили 22-летнее строительство магазина
28 ноября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Строительство здания магазина в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, начатое 22 года назад, завершили, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительстве Московской области.
«Магазин начали строить в 2002 году: на площадке возвели металлический каркас, но затем работы остановились. Недострой включили в список объектов незавершённого строительства. Затем собственник принял решение достроить здание. И в октябре текущего года одноэтажный магазин общей площадью около полутора тысяч квадратных метров был достроен», — говорится в сообщении.
В настоящее время магазин, расположенный на улице Адмирала Нахимова, готовится к открытию, там будут продавать товары повседневного спроса.

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#мособлархитектура
#балашиха
#недострой
#магазин
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«Добрыня вместо Микеланджело»: в Госдуме предложили отцу из Петербурга другие имена
Милонов раскритиковал многодетного отца за имена детей в честь Черепашек-ниндзя
28 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал многодетного отца из Санкт-Петербурга, который назвал своих сыновей в честь персонажей мультфильма про Черепашек-ниндзя — за восемь лет в семье родились Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо. По словам парламентария, лучше бы петербуржец назвал своих детей в честь богатырей Добрыни или Святогора.
«С точки зрения закона, имена, которые получили эти дети абсолютно нормальные. Другое дело, что родителями двигают странные мотивы. Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи! Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил он в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.
В то же время в маленьком городе Киселевске в Кузбассе родились сразу 37 малышей. «Бэби-бум» произошел аккурат в День матери, сообщает «Сiбдепо». Каждой из них подарили по 10 000 рублей и медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Об именах в честь Микеланджело или Святогора не сообщалось.
«Акция «Родился ребенок» в Кузбассе проходит шесть раз в год. День матери, как раз такая, особенная дата», — отметил глава Киселевска Кирилл Балаганский.
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Мастер-класс по мехатронике от Раменского колледжа собрал более 50 студентов
28 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс для молодёжи Московской области от Раменского колледжа. Он прошёл в рамках деловой программы финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Мастер-класс провели руководитель регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Раменского колледжа Владислав Гудков и студент, который в 2023 году стал победителем финала чемпионата по компетенции «Мехатроника».
«Мероприятие под названием «Мехатроника в действии: Построй будущее с автоматикой!» собрало более 50 студентов колледжей Санкт-Петербурга.
Участники познакомились с механизмами пневмоавтоматики и собрали устройство для открытия дверей электропоездах и метро», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Как отметили в пресс-службе, мастер-класс стал возможностью для студентов получить знания о современных технологиях и применить их в реальных ситуациях.

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#московская область
#образование
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Аналитик Силаев предупредил о росте мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы»
28 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/ArisSu

Завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев предупредил о возможном росте случаев мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы».
В этой связи он заявил о необходимости быть более внимательным и аккуратным.

«Основным способом обмана в такие дни становится массовое создание фальшивых интернет-магазинов. Такие порталы выглядят как настоящие интернет-магазины, но предлагают товары по крайне заманчивым ценам. У них даже существуют телефонные операторы, убеждающие покупателей скорее приобрести товар. Для достижения максимальной «скидки» требуется 100%-ная предоплата, а после осуществления которой телефонные операторы перестают выходить на связь», — пояснил в беседе с RT Силаев.

Специалист рекомендовал осуществлять покупки только на проверенных сервисах, платформах, сайтах, а также мобильных приложениях.

До этого сообщалось, что в Кузбассе осудили кемеровчанина и его сообщника из Казани за мошеннические схемы по организации незаконной миграции.

«Установлен житель Кемерова, который с жителем Казани с марта по июль 2023 года по предварительной договоренности за деньги посредством фиктивной постановки на миграционный учёт и оформления фиктивных трудовых договоров организовали незаконное пребывание на территории РФ граждан одной из среднеазиатских республик», — приводит «Сiбдепо» сообщение регионального управления ФСБ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения.

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Цены на квартиры упадут на 15 %
28 ноября 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Bet_Noire

В беседе с АиФ директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что застройщики планируют снизить цены на 10–15% в течение одного-полутора лет. Затем ожидается их постепенное увеличение.
«За последние два года застройщики получили 100-процентный доход, поэтому они могут сбросить цену на 10-15% на год-полтора, но потом на 20-30% поднимут, чтобы компенсировать выпадающие доходы», – рассказал экономист.
Остапкович утверждает, что застройщики не смогут сильнее снизить цены, так как это может привести к их банкротству.

Основная проблема для застройщиков заключается не в строительстве домов, а в продаже квартир. Специалист отмечает, что около половины сданных новостроек остаются с пустыми квартирами.
«Застройщикам нужно отдавать кредиты, а значит, им придется снижать цены. Это нормальная трендовая ситуация, которую зачастую можно наблюдать во многих странах, не только в России», — пояснил эксперт.
Остапкович рекомендует гражданам воспользоваться моментом снижения цен и купить квартиру при наличии финансовой возможности. Однако точные сроки и размеры скидок в различных регионах пока трудно предсказать.

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