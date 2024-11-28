Жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Русский каток»

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С 1 декабря по 28 февраля по всей стране в третий раз пройдет масштабная Всероссийская акция «Русский каток». Об этом сообщает пресс-служба Русской Медиагруппы.
Акция проводится уже третий год в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также зимнего спортивного сезона. Россияне смогут насладиться катанием на коньках и провести время с пользой в кругу близких и друзей.
В этом году акция пройдёт с 1 декабря по 28 февраля и объединит десятки миллионов россиян от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.
Гостей катков ждут приятные подарки от «Русского Радио». Чтобы стать обладателем сувениров, нужно принять участие в фотоконкурсе: сделать фото на катке и выложить в соцсетях с хештегами #РусскийКаток #РусскоеРадио. Победителей определят случайным образом в эфире «Русского Радио».
Организуют акцию радиостанция «Русское Радио» и телеканал RU.TV.
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В этом году акция пройдёт с 1 декабря по 28 февраля и объединит десятки миллионов россиян от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.
Гостей катков ждут приятные подарки от «Русского Радио». Чтобы стать обладателем сувениров, нужно принять участие в фотоконкурсе: сделать фото на катке и выложить в соцсетях с хештегами #РусскийКаток #РусскоеРадио. Победителей определят случайным образом в эфире «Русского Радио».
Организуют акцию радиостанция «Русское Радио» и телеканал RU.TV.
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Лора Луганская