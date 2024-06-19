Жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Свеча памяти»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». Она проходит в преддверии Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня. К акции смогут присоединиться и жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На сайте акции все желающие могут зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны. Также участникам предложат видеоинтервью ветеранов. Это более 60 роликов с воспоминаниями о войне фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей», – говорится в сообщении.Организатор акции, благотворительный фонд «Память поколений», даёт возможность и поддержать ветеранов. На сайте акции можно сделать пожертвования, которые направят на медицинскую помощь нуждающимся. Фонд уже восемь лет обеспечивает ветеранов слуховыми аппаратами, колясками и другими средствами.
Присоединиться к акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте.
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут мероприятие накануне Дня памяти и скорби
В России проходит онлайн-акция «Свеча памяти»
В России проведут акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби
Лора Луганская