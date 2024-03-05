Жители рассказали о проблемах упавшего с людьми лифта в Петербурге

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Упавший в одном из домов Петербурга лифт неоднократно ломался до инцидента 5 марта.
Как рассказала в интервью изданию «Газета.ру» местная жительница, жильцы подавали заявки в управляющую компанию, но на них никто не обращал внимание.
Она также упомянула, что первыми на место прибыли полицейские, которые пытались помочь людям выбраться из лифта. Позже приехала скорая помощь и госпитализировала четырех человек, в том числе двух детей.
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«Наш лифт часто выходил из строя, и я лично застревала в два раза. Несмотря на наши заявки, управляющая компания не реагировала эффективно. Они лишь отписывались, что все было отремонтировано и исправлено. Мы даже заменяли лифты по документам, но проблемы продолжались. Считаю, что неисправность возникла из-за того, что лифт часто подавал признаки неисправности. Это было неприятно и неудобно», — поделилась своим мнением Елена.
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Артем Кузьмин