Жители столичного ЖК сообщают о повторяющихся случаях агрессии со стороны неизвестного мужчины
В столичном жилом комплексе «ЗИЛАРТ» жители сообщают о мужчине, который средь бела дня пристаёт к девушкам на улице, передаёт связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По словам очевидцев, на ситуацию обратила внимание известная блогерша, к которой подошла школьница и попросила помочь добраться до дома. Девочка рассказала, что за ней уже некоторое время следует неизвестный мужчина, который ведёт себя навязчиво и пугает девушек.
Как утверждается, мужчина подходит к жительницам комплекса под предлогом просьбы сделать фотографию. После этого он начинает вести себя агрессивно — может хватать за руки и демонстрировать перцовый баллончик.
В комментариях жители ЖК «ЗИЛАРТ» пишут, что этот человек уже давно известен в районе, а его фото ранее появлялись в местных чатах. По словам очевидцев, подобные случаи происходят не впервые. Защитой школьницы занялась блогер Екатерина Голден, участница одного из сезонов шоу «Холостяк».
Читайте также: