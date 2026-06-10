Жители столичного ЖК сообщают о повторяющихся случаях агрессии со стороны неизвестного мужчины

10 июня 2026, 18:11

В ЖК «ЗИЛАРТ» в Москве мужчина пристаёт к девушкам на улице

Фото: Istock / Maksim Safaniuk

В столичном жилом комплексе «ЗИЛАРТ» жители сообщают о мужчине, который средь бела дня пристаёт к девушкам на улице, передаёт связанный с силовыми структурами Telegram-канал.