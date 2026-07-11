Жители Ульяновска нашли мину в ливневой канализации
Жители Ульяновска обнаружили в ливневой канализации на проезде Инженерном предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили пресс-служба Росгвардии по региону.
На место прибыл инженер-сапер ОМОН «Симбир» территориального управления ведомства. Он установил, что находка — охолощенная 82-миллиметровая мина без взрывчатых веществ. Специалист заключил, что предмет не представляет угрозы для окружающих. В итоге мину передали в полицию для дальнейшей утилизации.
Ранее сообщалось, что саперы МЧС России обезвредили авиационную бомбу весом более тонны. Ее обнаружили при проведении земляных работ в Волгограде. Опасный боеприпас находился на одной из строительных площадок города — понадобилось срочное вмешательство специалистов.
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