Лифт с людьми рухнул в Москве: есть жертвы
В Москве при падении лифта на стройплощадке погиб один монтер, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Инцидент произошел в доме № 45А на улице Большая Очаковская. Предварительно, кабина, в которой находились двое рабочих, упал с высоты четвертого или пятого этажа.
По словам очевидцев, сегодня проводился первый запуск лифта, и он сорвался вниз из-за неправильных конструкций. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Ранее сообщалось, что молния ударила в двух мужчин во время футбольного матча на стадионе «Труд» в Москве. В момент происшествия оба болельщика потеряли сознание. Сейчас пострадавших осматривают медики, их состояние выясняется.
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