Лифт с людьми рухнул в Москве: есть жертвы

11 июля 2026, 18:29

Монтер погиб при падении строительного лифта в Москве

Фото: iStock/kadmy

В Москве при падении лифта на стройплощадке погиб один монтер, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.