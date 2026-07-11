Российский подросток спасал женщину и утонул сам
В Нижегородской области утонул пытавшийся спасти женщину 12-летний подросток
В Нижегородской области завершили поисково-спасательные работы на реке Лух. Сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших — женщины и 12-летнего подростка. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным регионального управления, женщина начала тонуть во время купания. Мальчик, пытаясь ее спасти, не справился с сильным течением реки.
Ранее мужчина купался в реке в Волгоградской области и утонул. Все произошло на глазах очевидцев.
Свидетелей уже опросили. Предварительно, погибший был пьян.
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