Жительницу Новой Москвы осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП в пьяном виде
Московский суд вынес приговор 34-летней жительнице поселения Сосенское, которая в декабре 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбила насмерть 6-летнего мальчика. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным следствия, женщина села за руль своего Porsche Cayenne после употребления спиртного. На одной из улиц поселения она значительно превысила скорость, снесла несколько фонарных столбов и совершила наезд на женщину с ребёнком. После чего, автоледи скрылась с места происшествия.
Мальчик с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где скончался. Помимо лишения свободы, суд запретил осужденной управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев, а также постановил конфисковать её автомобиль. Примечательно, что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
