Подмосковные спасатели вызволили из открытого колодца овцу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса достали из открытого люка колодца провалившуюся туда домашнюю овцу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась жительница деревни Ершовка Наро-Фоминского городского округа. Женщина не досчиталась овцы, отправилась на поиски и через некоторое время обнаружила её на дне открытого ливневого колодца на территории заброшенного лагеря. Воды в колодце не было.
В ведомстве отметили, что спасателям приходилось выручать самых разных животных – лис, оленей, быков, лосей, собак, кошек, енотов и даже бобров.
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«Вызволять из беды несчастную овечку прибыли сотрудники 239-й пожарно-спасательной части. Они спустились в колодец и, обвязав животное верёвками, вытащили на поверхность, где передали благодарной хозяйке. Помощь ветеринара пострадавшей не потребовалась», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спасателям приходилось выручать самых разных животных – лис, оленей, быков, лосей, собак, кошек, енотов и даже бобров.
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Лора Луганская