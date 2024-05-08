Жителям Подмосковья напомнили правила эксплуатации электрических обогревателей

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В периоды похолодания многие начинают использовать электрообогреватели, однако неправильная эксплуатация этого бытового прибора может привести к пожарам. О том, как согреться и не сгореть, жителям Московской области рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса № 5 Павел Демидов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ни в коем случае нельзя использовать самодельные или не вполне исправные электрообогреватели, так как даже маленькая искра или короткое замыкание из-за того, что прибор сломан, может привести к пожару», — казал Демидов.Он добавил, что электроприборы рекомендуется устанавливать на негорючие теплоизоляционные подставки. Кроме того, рядом с этой техникой нельзя оставлять детей без присмотра. На обогревателе не стоит сушить вещи и не нужно оставлять его в захламлённом помещении.
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