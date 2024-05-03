Жителям Подмосковья назвали стоимость приготовления домашнего пасхального кулича

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Средняя стоимость приготовления традиционного домашнего пасхального кулича для жителей Подмосковья составит чуть более 95 рублей. Такими расчётами Минсельхозпрода Московской области поделились в пресс-службе ведомства.
«Светлое Христово Воскресение – самый важный праздник для всех православных. Куличи - неотъемлемая часть праздничного стола. Поэтому спрос на молоко, яйца, муку, сахар и масло резко возрастает в магазинах Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.В классический рецепт вошли 500 мл молока, которые стоят 47,85 рубля, мука (1 кг) – 55,61 рубля, сливочное масло (200 г) – 207 рублей, сахар (300 г) – 21,08 рубля, изюм (275 г) – 129,25 рубля, ванильный сахар (1 чайная ложка) – 5,66 рубля, шесть яиц – 75,13 рубля, сухие дрожжи (12 г) – 30 рублей и щепотка соли – 0,09 рубля. Таким образом, суммарная стоимость всех ингредиентов составит 571,67 рубля.
В среднем из заготовленного теста получается шесть куличей. Значит, самостоятельное приготовление одного среднего кулича весом около 400 г обойдётся хозяйке в 95,27 рубля, подсчитали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что покупка кулича весом 400-500 г в подмосковном сетевом магазине обойдётся в среднем в 280 рублей.
В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая.
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Лора Луганская