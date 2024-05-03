Жителям Подмосковья назвали стоимость приготовления домашнего пасхального кулича

С приближением Пасхи многие покупают традиционные куличи, шоколадные яйца, творожные пасхи, чтобы в праздничный день собрать всех за одним столом и отпраздновать многими любимый праздник. Однако все эти лакомства могут представлять опасность для собаки, поэтому собаководам важно следить за любимцем и не угощать его со стола.