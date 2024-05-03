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Жителям Подмосковья назвали стоимость приготовления домашнего пасхального кулича

03 мая 2024, 15:14
Фото: Istockphoto / nito100

Фото: Istockphoto / nito100

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Средняя стоимость приготовления традиционного домашнего пасхального кулича для жителей Подмосковья составит чуть более 95 рублей. Такими расчётами Минсельхозпрода Московской области поделились в пресс-службе ведомства.
«Светлое Христово Воскресение – самый важный праздник для всех православных. Куличи - неотъемлемая часть праздничного стола. Поэтому спрос на молоко, яйца, муку, сахар и масло резко возрастает в магазинах Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В классический рецепт вошли 500 мл молока, которые стоят 47,85 рубля, мука (1 кг) – 55,61 рубля, сливочное масло (200 г) – 207 рублей, сахар (300 г) – 21,08 рубля, изюм (275 г) – 129,25 рубля, ванильный сахар (1 чайная ложка) – 5,66 рубля, шесть яиц – 75,13 рубля, сухие дрожжи (12 г) – 30 рублей и щепотка соли – 0,09 рубля. Таким образом, суммарная стоимость всех ингредиентов составит 571,67 рубля.



В среднем из заготовленного теста получается шесть куличей. Значит, самостоятельное приготовление одного среднего кулича весом около 400 г обойдётся хозяйке в 95,27 рубля, подсчитали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что покупка кулича весом 400-500 г в подмосковном сетевом магазине обойдётся в среднем в 280 рублей.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая.

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#пасха
#кулич
#религия
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
#кулинария
Рузское предприятие оштрафовали за размещение отходов у источников водоснабжения
03 мая 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Штраф за нарушение природоохранного законодательства и санитарных нормативов получила компания «Полярис-плюс» из-за размещения отходов рядом с источником водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«ООО «Полярис-плюс» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, деятельность базируется в деревне Барынино Рузского городского округа. В ходе прокурорской проверки было установлено, что компания размещает отходы на открытом грунте в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Кроме того, мусор был обнаружен в колодце для сбора ливневых вод», — говорится в сообщении.
На основании материалов, подготовленных по итогам прокурорской проверки, Минэкологии области привлекло компанию к ответственности и наложило штраф.

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#рузский городской округ
#минэкологии мо
#мусор
#штраф
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Историк Чабиева раскрыла смысл Страстной пятницы
Историк Чабиева: Страстная пятница – день траура верующих
03 мая 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила о том, что Страстная пятница для верующих является скорбным днём.
«Страстная пятница является в христианской традиции скорбным днём, днём траура верующих. Этот день символизирует события, когда в пятницу Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, затем был распят и умер. Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Чабиева.

Она добавила, что сегодняшний день является одним из главных дней церковного календаря, посвященный воспоминанию искупительных страданий и смерти Иисуса Христа. По её словам, также это день строгого поста.

Отмечается, что в Страстную пятницу не рекомендуется веселится и отмечать торжества. Как передаёт Общественная Служба Новостей, нельзя заниматься уборкой, стирать одежду, принимать банные процедуры, а также стричься, делать маникюр и употреблять алкоголь. Верующим советуют идти в храм, а также соблюдать пост.

Ранее редакция «Радио 1» также сообщала о том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день.

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#храм
#традиции
#православие
#религия
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Кинологи рассказали, чем нельзя угощать собак на Пасху
Кинолог Голубев: пасхальные лакомства могут представлять опасность
03 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/alexei_tm

С приближением Пасхи многие покупают традиционные куличи, шоколадные яйца, творожные пасхи, чтобы в праздничный день собрать всех за одним столом и отпраздновать многими любимый праздник. Однако все эти лакомства могут представлять опасность для собаки, поэтому собаководам важно следить за любимцем и не угощать его со стола.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делиться пасхальными сладостями со своим питомцем не стоит.

«Куличи, пасха, шоколадные угощения – все это ассоциируется у многих с главным православным праздником. Некоторые собаководы могут разделить эти угощения с питомцем, но делать это не стоит. Эти лакомства могут представлять опасность для собаки: изюм и шоколад противопоказаны любимцам, а творожные изделия могут вызвать проблемы с ЖКТ. Будьте внимательны за праздничным столом и угощайте любимца только разрешёнными лакомствами», — предупредил эксперт.

Куличи

Главное украшение праздничного стола может быть опасно для питомца. Дело в том, что часто в куличи добавляют изюм (как правило, в домашней выпечке он содержится в большом количестве). Виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью. Первичное повреждение внутренних органов из-за употребления собакой винограда происходит в почках. В течение 48-72 часов после употребления питомец подвергается риску полной печеночной недостаточности. Есть случаи, когда собака, съев всего 4-5 виноградин, погибала. Также в куличи могут добавлять орехи. Некоторые виды орехов могут серьезно навредить любимцу, поэтому они являются нежелательной пищей для собак. Помимо этого, слоеное и дрожжевое тесто, любая выпечка из них могут вызвать повышенное газообразование и расстройство желудка у собаки.

Сладкое

Сладкий стол категорически не подходит собакам. Некоторые покупают для детей красивые шоколадные яйца и прячут их в разных местах. Будьте внимательны, важно, чтобы ваш питомец не нашел их раньше детей. Шоколад и все его производные считаются ядовитыми для собак из-за содержания теобромина. При употреблении питомцем шоколада может начаться панкреатит или даже гепатит. В целом не нужно угощать собаку сладким. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Если ваш питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри.

Творожная пасха

Многие знают, что творог — полезный кисломолочный продукт для собаки. Но не каждому питомцу он подходит. Слишком жирный творог может усилить перистальтику кишечника и вызвать диарею. Что касается творожной пасхи, то в ней, помимо творога, содержится сахар (некоторые украшают десерт шоколадом), поэтому угощать питомца пасхой не нужно.

Чтобы праздник прошел без неприятностей, подумайте о домашних лакомствах для питомца: побалуйте его угощениями, приготовленными из безопасных ингредиентов (субпродукты, птица, мясо, овощи) или приобретите их в зоомагазине, заключил Владимир Голубев.

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#опасность
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При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку
03 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Рядом с двенадцатиэтажным домом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на Владимирской улице в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде, будет обустроена парковка, для этих целей был выделен участок площадью 0,4 гектара, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В настоящее время на строительстве дома завершаются монолитные работы и обустройство сетей теплоснабжения. Квартиры в новостройке получат 634 человека из аварийных домов. Земельный участок рядом передан для строительства парковки, что сделает условия более комфортными для всех жильцов», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
Завершить строительство дома и обустройство парковки планируется в текущем году.

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#сергиев посад
#строительство
#аварийное жильё
#парковка
#минимущества
#наталья адигамова
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Стало известно, куда ВСУ пытаются заманить российских военных
Военкор Ткач: ВСУ пытаются заманить российские войска в Харьков
03 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Украина всячески пытается заманить ВС РФ в ловушку в Харькове. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.

Но Россия может использовать этот план против Украины, заявил он. По его словам, наступление российских военных в Харьковской и Сумской областях со стороны Белгорода может принести успех. Он отметил, что поможет в этом применение фугасных авиабомб (ФАБ) и управляемых планирующих авиабомб, которые применяются и на других направлениях.

«Если будет оказываться давление, противнику придется перебрасывать силы, и оборона ВСУ будет рваться в других местах», — считает военкор.

По его мнению, в лоб атаковать Харьков нет смысла, так как ВСУ сейчас возводят там укрепления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в направлении южного вокзала прилетел ФАБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#оборона
#план
#сво
#всу
#николаев
#Харьков
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Астролог Шалева раскрыла опасность ретроградного Плутона
Астролог Шалева рекомендовала избегать ссор
03 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/dottedhippo

Астролог Ирина Шалева рекомендовала в период ретроградного Плутона избегать ссор и конфликтов, поскольку в противном случае они могут затянуться.
Шалева уточнила, что период ретроградного Плутона продлится до 12 октября.

«Ретро-Плутон запустит череду трансформаций и перемен, глубоких личностных изменений, которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся. <…> период стоит рассматривать как возможность для обновления, духовного и материального роста. <…> Ссориться сейчас не рекомендуется, так как начатые в этот период конфликты могут в итоге сильно затянуться», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Шалева.

Она посоветовала в это время заняться самоанализом и вычеркнуть из жизни старое и ненужное.

А Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщила о вспышке на Солнце высшего балла X. Как передают argumenti.ru, это спровоцировало выбросы солнечной плазмы в космос, и если частички полетят в сторону Земли, то нашу планету будет ожидать магнитная буря.

Ранее физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявлял об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.

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#космос
#солнце
#знаки
#астрология
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Жителей Серебряных Прудов предупредили об ответственности за нарушение противопожарных правил
03 мая 2024, 14:56

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды

Сотрудники полиции вместе с представителями МЧС провели в Серебряных Прудах профилактические беседы о противопожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Полицейские и спасатели напомнили жителям о том, что пожары возникают, как правило, из-за неосторожного обращения с огнём. Гражданам рассказали о недопустимости разведения открытого огня и пала сухой травы вблизи строений и в лесной зоне. Им также раздали памятки с телефонами экстренных служб», – говорится в сообщении.
Ранее жителей Московской области предупредили, что за неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

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#серебряные пруды
#полиция
#мчс
#пожары
#лесные пожары
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске вручили жилищные сертификаты трём детям-сиротам
03 мая 2024, 14:51

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Сертификаты на приобретение жилья вручила трём детям-сиротам от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова его первый заместитель Наталья Тимошина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня у нас радостное событие, потому что очень важно оказывать внимание подрастающему поколению, особенно тем, кто остался без родителей», — сказала Наталья Тимошина.
Она добавила, что программа по обеспечению детей-сирот жильём при помощи сертификатов на покупку недвижимости успешно реализуется в округе уже второй год.

Сегодня сертификаты получили ученица 11 класса Анастасия Ращектаева и студенты колледжей Алиса Кофанова и Алексей Морщинов.

Всего на территории округа в настоящее время насчитывается более 600 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учёте в органах опеки.

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#красногорск
#сертификат
#дети-сироты
#жильё
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Автобусы в Подмосковье на Пасху будут ходить до 3 часов ночи
03 мая 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минтранса МО

4-5 мая, в дни празднования Пасхи, в Московской области изменятся некоторые маршрута общественного транспорта. 69 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до областных храмов и церквей, будут работать до 3 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для комфорта жителей и гостей региона мы продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей. В этом году автобусы, следующие по 69 маршрутам, будут работать в ночь на воскресенье до 3:00. При этом для безопасности наших пассажиров приняты все необходимые меры», – заверил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что 5 мая ЦППК назначит дополнительные остановки на четырёх железнодорожных направлениях. На Павелецком ряд пригородных поездов будет дополнительно останавливаться на платформах Чертаново, Калинина и Булатниково; на Киевском направлении – на платформе Алабино; на Белорусском – на платформах Здравница, Отрадное и Часцовская; на Рижском – на платформах Троицкая и Миитовская.

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#пасха
#автобусы
#расписание
#транспорт
#минтранс мо
#железная дорога
#цппк
#московская область
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