Жителям Подмосковья рассказали о нововведениях на выборах президента 2024

Фото: iStock/nemchinowa
Новые технологии, которые входят в избирательный процесс совершенствуются ежегодно, однако традиционные формы голосования по-прежнему остаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
«Если говорить о традициях, то по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система «Мобильный избиратель», которой без малого уже шесть лет», — сообщил Березкин.Он пояснил, что речь идет о возможности отдать голос на удобном для избирателя участке, независимо от места постоянной регистрации.
Рассуждая о введении новых практик, он заявил, что в этом году более масштабно будет применяться дистанционное электронное голосования (ДЭГ).
«Его в Подмосковье мы впервые реализовали в 2023 году на выборах губернатора Московской области. Тогда оно показало свою востребованность, и в текущем году этот опыт перешел на выборы президента России», — сообщил председатель ИК.Он также привел статистику и рассказал, что во время проведения губернаторских выборов, 7,38% избирателей проголосовали дистанционно. На текущий момент подано уже 10,45% заявлений на голосование посредством ДЭГ от общей численности избирателей Подмосковья.
По его словам, последним нововведением стало то, что граждане смогут получать всю необходимую информацию о выборах адресно. Благодаря проекту «ИнформУИК», избиратели могут лично пообщаться с информаторами и задать интересующие вопросы.
Читайте также:
ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России
ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
Анастасия Хохлова