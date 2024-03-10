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Жителям Подмосковья рассказали о нововведениях на выборах президента 2024

10 марта 2024, 11:33
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

Новые технологии, которые входят в избирательный процесс совершенствуются ежегодно, однако традиционные формы голосования по-прежнему остаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
«Если говорить о традициях, то по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система «Мобильный избиратель», которой без малого уже шесть лет», — сообщил Березкин.
Он пояснил, что речь идет о возможности отдать голос на удобном для избирателя участке, независимо от места постоянной регистрации.


По словам председатели ИК, участки для голосования организуются в местах временного пребывания людей – это больницы, аэропорты, воинские части и предприятия. В 2024 году в Подмосковье будет создано 57 подобных участков. Пункты голосования будут мобильными и оборудованными всеми необходимыми атрибутами для организации и проведения голосования, заверил Березкин.

Рассуждая о введении новых практик, он заявил, что в этом году более масштабно будет применяться дистанционное электронное голосования (ДЭГ).
«Его в Подмосковье мы впервые реализовали в 2023 году на выборах губернатора Московской области. Тогда оно показало свою востребованность, и в текущем году этот опыт перешел на выборы президента России», — сообщил председатель ИК.
Он также привел статистику и рассказал, что во время проведения губернаторских выборов, 7,38% избирателей проголосовали дистанционно. На текущий момент подано уже 10,45% заявлений на голосование посредством ДЭГ от общей численности избирателей Подмосковья.

По его словам, последним нововведением стало то, что граждане смогут получать всю необходимую информацию о выборах адресно. Благодаря проекту «ИнформУИК», избиратели могут лично пообщаться с информаторами и задать интересующие вопросы.

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#подмосковье
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#ДЭГ
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Стало известно, что произойдет с ВСУ в случае нового наступления
InfoBRICS: Новые наступление приведет ВСУ к унизительным поражениям
10 марта 2024, 11:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Новые наступательные действия со стороны украинской армии приведут к новых провалам, считает обозреватель Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.
Он отметил, что Киев не учитывает свои предыдущие ошибки на поле боя и настаивает на новых стратегических маневрах, которые, по его мнению, приведут только к унизительным потерям.

Аналитик подчеркнул, что в настоящее время Украина лишена возможности самостоятельно определять свои действия на поле боя, так как Россия контролирует ход конфликта.

Он считает, что в текущей ситуации максимумом, на что может рассчитывать Киев, — попытка минимизировать ущерб, перераспределяя свои войска и применяя асимметричные методы борьбы, особенно если нет возможности капитуляции или договоренностей о прекращении огня.

Тем не менее, Лейрос утверждает, что Украина, вероятно, начнет новое наступление в надежде на привлечение внимания и поддержки со стороны Запада.

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#суицид
#контрнаступление
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Мужчина надругался над падчерицей, угрожая расправой в Петербурге
10 марта 2024, 10:59

Фото: istockphoto.com / Dzurag

В Санкт-Петербурге задержан мужчина подозреваемый в совершении насилия над своей 15-летней падчерицей. По информации источника РЕН ТВ, матерь девочки обратилась в полицию.
По ее словам, после скандала с сожителем 8 марта, женщина вызвала правоохранителей и написала заявление на следующий день. Она утверждает, что в период с декабря 2023 по март 2024 года мужчина угрожал ее дочери и совершил насилие над ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и на данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Отмечается, что мужчина уже привлекал внимание полиции. В 2017 году его арестовывали по обвинению в изнасиловании, а в 2021 году его обвиняли в угрозе убийством, однако оба дела были закрыты из-за примирения сторон.

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Байден заявил, что Америке «не стоило лезть на Украину»
Президент США Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
10 марта 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден заявил, что «лезть на Украину не стоило». Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.
Кроме того, президент США вновь перепутал Украину и Ирак.

Джо Байден заявил, что США преследовали террориста бен Ладена по всему миру, пока он не был уничтожен, при этом, отметил президент, «лезть на Украину не стоило».

Вскоре Байден поправился и заявил, что имел ввиду Ирак и Афганистан. По мнению американского лидера, присутствие США в Иране лишь привело к усугублению ситуации и новым проблемам.

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#сша
#президент
#афганистан
#джо украина
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Под Авдеевкой зафиксировали группу иностранных наемников
10 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа иностранных наемников была обнаружена российскими разведчиками у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой.
Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Наши разведчики зафиксировали присутствие группы иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — подтвердил Кимаковский.
Он пояснил, что согласно данным объективного контроля, у линии фронта в данном районе находятся представители Польши и Грузии.

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#днр
#сво
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Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена
Трамп: Путин может учитывать слабость Байдена при проведении своей политики
10 марта 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

В своем выступлении перед сторонниками экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что глава России Владимир Путин может использовать слабость нынешнего президента Белого дома Джо Байдена в своих политических целях.
Трансляцию мероприятия можно было наблюдать на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп отметил, что в случае, если в США был бы «действительно способный президент», подобный ему, страна была бы в полной безопасности.

«Путин сейчас говорит о ядерном оружии. Почему? Потому что он понимает, что у США на данный момент президент-идиот», — заявил Трамп.
Также он обвинил Байдена в злоупотреблении своими полномочиями, утверждая, что тот использует их для преследования своего политического оппонента в преддверии ноябрьских выборов. Трамп назвал нынешнего лидера США «величайшей угрозой демократии», требуя прекратить «нелепые и разрушительные для демократии судебные преследования».

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#сша
#президент
#мероприятия
#youtube
#путин
#трамп
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На Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
«Страна.ua»: на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
10 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/e-crow

Украинские аналитики выразили предположение о возможной роли предателей в уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Донецкой народной республики, сообщает издание «Страна.ua».
В материале отмечается, что некоторые эксперты не исключают вероятности предательства. Согласно этой гипотезе, кто-то из украинских военнослужащих мог передать информацию о маршруте передвижения комплекса «Пэтриот» российским силам.

Аналитики подчеркнули, что комплексы Patriot были атакованы российскими вооруженными силами, так как были перемещены ближе к линии фронта с целью противодействия воздушным атакам Вооруженных Сил России.

9 марта Минобороны России объявило о уничтожении пусковой установки ЗРК С-300, радиолокатора для наведения ракет и двух автомобилей сопровождения Вооруженных Сил Украины ударом из ракетного комплекса «Искандер».

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#эксперты
#днр
#минобороны
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Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной
10 марта 2024, 09:23

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной. Его слова приводит издание Daily Mail.
Французский лидер заявил, что подобные слухи распространяют трансгендеры и женоненавистники. Он призвал не верить этой информации и назвал подобного рода сплетни атакой.

Ранее в зарубежных СМИ писали, что супруга Макрона родилась мужчиной. Впервые эту информацию прокомментировал дочь Брижит Макрон.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать — мужчина», — рассказывала наследница.

Примечательно, что информация о половой принадлежности Брижит начала распространяться перед президентскими выборами во Франции.

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#президент
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#лидер
#макрон
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В ЮАР в заброшенном сарае обнаружили 200 раритетных машин Mercedes
10 марта 2024, 06:27

Фото: iStock/ WinzenT

В Южно-Африканской республике в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes. Об этом сообщает аукционная фирма Creative Rides.
В ангаре нашли автомобили Mercedes 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford, Cadillac и др. Площадь сарая можно сравнить с тремя теннисными кортами, рассказали эксперты фирмы.

Машины принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предположительно, авотмобили простояли в сарае несколько десятилетий — родственники Кутцера не знали об их существовании. Теперь автомобили будут проданы на торгах 25 марта.

Кутцер был известным любителем машин и собирал их с самого детства. Свое предпочтение он отдавал марке Mercedes-Benz и успел собрать несколько сотен экземпляров. Среди них были как редкие модели, а также те, что принадлежали знаменитостям. В 2020 году коллекционер с супругой погибли в результате ДТП. Их наследники выставили 240 автомобилей Кутцера на аукцион.

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#аукцион
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В Австралии сотни кенгуру атаковали гольф-клуб
10 марта 2024, 05:49

Фото: iStock/ binbeter

Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club и пересекали поле для гольфа в парке Чирнсайд в пригороде Мельбурна. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».
Посетители клуба были вынуждены временно отложить игру. Руководство гольф-клубе отметили, что эти животные только оставляют следы на траве, но не портят газон.

Ранее житель Австралии, выгуливал собаку на берегу реки. В какой-то момент его собака пропала. Тогда он увидел кенгуру, который стоял в реке с погруженными в воду передними лапами. Как оказалось, он удерживал собаку под водой. Мужчине удалось отбить своего питомца у животного.В научном издании Live Science объяснили, что кенгуру воспринимают домашних собак как угрозу и могут попытаться убить, так как те очень похожи на их естественного врага — динго.

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