Жителям приграничья Курской области дали отсрочку по уплате налогов

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Отсрочку от уплаты налогов жителям курского приграничья предоставил российский кабмин, сообщили в правительственной пресс-службе. Получить отсрочку можно на имущество физлиц, а также на земельный и транспортный налоги.
«Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.Администрации курского региона поручили составить список территорий, где доступна указанная отсрочка.
Перед этим в Минфине презентовали памятку по налогу на вклады в грядущем году. В Министерстве напомнили, что россиянам не нужно подавать налоговые декларации, поскольку финансовые организации будут самостоятельно передавать данные налоговикам.
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Никита Кротов