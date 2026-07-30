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Жителям Татарстана напомнили о действующем комендантском часе для детей

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова напомнила о действующем 2010 года в республике комендантском часе для несовершеннолетних. Ее слова приводит «Татар-информ».



Омбудсмен отметила, что ограничения действуют с 22:00 до 06:00, а в летний период — с 23:00. В это время дети не должны находиться на улице без сопровождения взрослых. В случае нарушения ответственность несут их родители.

«Дети ночью должны спать», – заключила собеседница агентства.
Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о действующих в регионе мерах поддержки многодетных семей.
Лидия Пономарева

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