Жителям Татарстана напомнили о действующем комендантском часе для детей

30 июля 2026, 20:12

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова напомнила о действующем 2010 года в республике комендантском часе для несовершеннолетних. Ее слова приводит «Татар-информ».





Омбудсмен отметила, что ограничения действуют с 22:00 до 06:00, а в летний период — с 23:00. В это время дети не должны находиться на улице без сопровождения взрослых. В случае нарушения ответственность несут их родители.

«Дети ночью должны спать», – заключила собеседница агентства.