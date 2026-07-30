Жителям Татарстана напомнили о действующем комендантском часе для детей
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова напомнила о действующем 2010 года в республике комендантском часе для несовершеннолетних. Ее слова приводит «Татар-информ».
Омбудсмен отметила, что ограничения действуют с 22:00 до 06:00, а в летний период — с 23:00. В это время дети не должны находиться на улице без сопровождения взрослых. В случае нарушения ответственность несут их родители.
«Дети ночью должны спать», – заключила собеседница агентства.Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о действующих в регионе мерах поддержки многодетных семей.