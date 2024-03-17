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Живущий 50 лет в лесу отшельник проголосовал на выборах президента России

Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
17 марта 2024, 14:09
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

Отшельник, который более 50 лет проживает в лесу, проголосовал на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, 92-летний житель леса Белорецкого района Башкирии, никогда не пропускает выборы.

Члены избиркома добирались к пожилому мужчине около часа по заснеженному лесу. О том, что он хочет проголосовать, сообщил родственник отшельника, который периодически проведывает дедушку.

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#выборы
#башкирия
#лес
#россия
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Пасынок главкома ВСУ решил стать гражданином России
17 марта 2024, 13:55

Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина российское гражданство, сообщает RT.
Иван Сырский заявил, что с удовольствием бы принял участие в голосовании на выборах президента РФ, если бы у него был паспорт.

Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. Сегодня он пришёл к генконсульству РФ в Сиднее, где проходят выборы.

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#выборы
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#всу
#рф
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На доверенное лицо кандидата в президенты России готовилось покушение
Член ОП Рогов: на представителя кандидата в президенты готовилось покушение
17 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Chalabala

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил изданию РИА Новости, что на представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение.
Злоумышленники готовились к совершению преступления в Бердянске Запорожской области.

По словам Рогова, российские силовики сорвали покушение. Детали общественник не привел. Он также не сообщил о ком именно идет речь, однако добавил, что доверенное лицо, покушение на которое планировалось, пользуется поддержкой среди жителей региона.

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#рф
#покушение
#запорожская область
#полицейские
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Появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта
KP.RU: семья Ширвиндта унаследует от него 1,5 квартиры и комнату из коммуналки
17 марта 2024, 13:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Семья народного артиста России Александра Ширвиндта унаследует небольшое имущество, которое включает комнату в бывшей коммунальной квартире, половину доли от одной квартиры и еще одну целую квартиру. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Помимо этой недвижимости, родственники актера также получат земельный участок и дачу, которую описывали как «развалюху», приобретенную для коротких поездок на рыбалку.

Все оставшееся имущество Ширвиндта будет равномерно распределено между наследниками, и не возникло никаких споров по поводу наследства.

Ранее было объявлено, что церемония прощания с Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре сатиры.

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#актёр
#участок
#церемония
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Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
17 марта 2024, 12:46

Фото:РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Любовь Успенская получила гражданство Российской Федерации, пишет ТАСС.
Артистка сообщила, что в ближайшее время она выпустит новый альбом, в который войдет песня со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В беседе с информационным агентством певица рассказала, что получение гражданства РФ было ее мечтой, которая наконец исполнилась.

Прежде американский актёр Кевин Джонсон, который получил гражданство РФ, призвал российских спортсменов довериться президенту Владимиру Путину. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Захарова ответила на предложение Макрона о прекращении огня на Украине
Представитель МИД Захарова: Франции следует прекратить поставки вооружений Киеву
17 марта 2024, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД России

Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Франции стоит прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на готовящийся призыв французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине во время Олимпиады.
Она также указала, что Макрону в этом случае также следовало бы обратить внимание на стороны ближневосточного конфликта.

Президент Франции ранее высказывался о готовности предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже и готовности вести переговоры с российским лидером о деэскалации конфликта на Украине.

Олимпиада запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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#олимпиада
#макрон
#переговоры
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Разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта
17 марта 2024, 12:39

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter), заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о попытках правительства США выйти из конфликта на Украине.
Если администрация Байдена избавилась от Нуланд, это говорит о её стремлении найти способ завершения конфликта, уверен он.

Несмотря на финансирование киевского режима, США не смогли запугать Россию, и продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большему разрушению на Украине, отметил Риттер.

Поэтому он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.

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#администрация
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#удар
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Илон Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров с Россией
Маск: Украина потеряет больше людей и территорий, если не начнет переговоры
17 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на переговоры с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети написал американский предприниматель Илон Маск.
Он также отметил, что чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для украинцев, так как страна теряет не только территории, но и мужчин.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — заявил владелец компании Tesla.
Он также добавил, что ВСУ умирают на линии фронта впустую из-за приказов командиров.

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#киев
#переговоры
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Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА
Шойгу поручил установить на ЧФ дополнительные средства поражения беспилотников
17 марта 2024, 10:50

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что глава военного ведомства выдал указание об установке дополнительных огневых средств, включая крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы, предназначенные для поражения БПЛА противника.

Это распоряжение было дано Шойгу во время его рабочей поездки в войска Южного военного округа, где он посетил командный пункт ЧФ, при сопровождении адмирала Александра Моисеева.

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#шойгу
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Большинство атак на систему онлайн-голосования Москвы поступило из США и Британии
17 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/bizoo_n

Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приходят из США и Великобритании.
Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает РИА Новости.

Он отметил, что такие атаки зафиксированы штабом, в том числе с использованием ботнет сетей, доступных для приобретения в любой стране.

Ковалев также выразил уверенность в надежности московской системы ДЭГ и отметил успешность предыдущих тестов этой системы.

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#новости
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