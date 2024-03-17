Живущий 50 лет в лесу отшельник проголосовал на выборах президента России

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Отшельник, который более 50 лет проживает в лесу, проголосовал на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Члены избиркома добирались к пожилому мужчине около часа по заснеженному лесу. О том, что он хочет проголосовать, сообщил родственник отшельника, который периодически проведывает дедушку.
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