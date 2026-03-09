Лукашенко: доллар уже никому не нужен

09 марта 2026, 18:07

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. Его слова приводит местное агентство «БелТА».





Принимая министра иностранных дел страны Максима Рыженкова, белорусский лидер заявил о необходимости сотрудничать со странами Африки, приведя в пример Оман.

«Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — сказал Лукашенко.

«Самое главное, надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах», — заключил президент.