Лукашенко: доллар уже никому не нужен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доллар уже никому не нужен. Его слова приводит местное агентство «БелТА».
Принимая министра иностранных дел страны Максима Рыженкова, белорусский лидер заявил о необходимости сотрудничать со странами Африки, приведя в пример Оман.
«Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — сказал Лукашенко.Он также отметил, что будущее связано именно с этим континентом.
«Самое главное, надо помнить, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах», — заключил президент.Ранее он заявил, что республика с радостью примет трудовых мигрантов из Узбекистана. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь приветствует «очень трудолюбивых» граждан, если они решат переехать.