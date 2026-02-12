Семья охранника, погибшего при стрельбе в анапском техникуме, получит премию имени Кеосаяна
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вручит премию имени Тиграна Кеосаяна семье охранника, погибшего при нападении на техникум в Анапе. Об этом журналистка сообщила РИА Новости.
Симоньян учредила премию имени своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна, после подвига воспитательниц из Бугуруслана Оренбургской области. Лия Галеева и Людмила Платонова защитили детей от мужчины с ножом.
Размер выплаты составляет один миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян, при этом присуждать премию планируют не реже десяти раз в год.
Напомним, что сотрудник Анапского индустриального техникума 11 февраля принял на себя первый удар вооружённого студента и не пустил злоумышленника дальше своего поста. Студент успел сделать 13 выстрелов: десять в коридоре и ещё три — на улице, пока его не задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
