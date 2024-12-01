Под пытками не назвала даже имени: как юная Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя СССР

Зоя Космодемьянская (Фото: histrf.ru)
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пройдёт о красноармейце диверсионной бригады Великой Отечественной Войны, герое Советского Союза Зое Космодемьянской.
В конце октября 1941 года девушка добровольцем вступила в Красную Армию и после обучения была зачислена в разведывательно-диверсионную часть штаба Западного фронта. Вскоре группе Зои Космодемьянской было дано задание сжечь в тылу противника 10 населенных пунктов в Подмосковье. В районе деревни Головково разведчики попали в засаду и из группы осталось несколько человек, в том числе Зоя Космодемьянская. Оставшимися бойцами принято решение выполнять приказ.
Космодемьянская подожгла три дома. В одном из них находился узел связи, в других расположились немцы, ожидавшие отправки на фронт. От ее рук погибли также 20 лошадей, предназначенных для фронта. Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай, девушка была схвачена. Под пытками и издевательствами немцев Зоя Космодемьянская не выдала никого из своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, составлявших в то время военную тайну. Девушкой не было названо даже свое имя, немцам она сказала, что ее зовут Татьяной.
Фото: histrf.ru
За отказ давать показания 29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена немцами по площади деревни Петрищево. Только 1 января 1942 года тело юной девушки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Зоя Космодемьянская — это первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза посмертно. В том же году была посмертно награждена орденом Ленина. Сейчас на месте смерти девушки открыт Музейный комплекс памяти героя советского союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в Битве под Москвой.
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
«Это музей действительно юного героя, девушки. Я хочу позвать всех, кто еще здесь не был. Это уникальный музей, по сути, потому что он не похож ни на один военно-патриотический музей. Он совершенно новый, он построен по другим принципам, здесь интересно как самым маленьким, так и самым взрослым людям. Здесь история переплетается с современностью, абсолютно разные настроены мостики между прошлым, настоящим и будущим. У нас очень много программ не только про прошлое, но и про будущее. Великолепная территория. Это то самое место, где Зоя совершила свой подвиг. И несмотря на трагичность этого места, это очень аутентичное и красивое место в Московской области», — рассказывает в интервью «Радио 1» руководитель музея Марина Роменская.
Читайте также:
В одном ряду с Матросовым и Гастелло: история знаменитого танкиста Лавриненко
«Один в поле не воин, но мы и по одному воюем»: история морпеха Виктора Вдовкина
В Подмосковье прошла конференция «Терапевтическая патология военного времени»
Елена Генералова