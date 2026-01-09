На юге Москвы вспыхнул медицинский автомобиль с инвалидом и врачами
В Южном административном округе Москвы загорелся медицинский микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Чрезвычайное происшествие случилось на Россошанской улице. В момент инцидента в спецтранспорте находились медицинский персонал и пациент на коляске. Все люди успели покинуть салон до усиления огня.
Прибывшие пожарные расчёты оперативно потушили возгорание. Однако автомобиль успел полностью выгореть. Отмечается, что транспортное средство было припарковано в отдалении от другой техники, рядом с зелёными насаждениями. Информация о возможных причинах случившегося и подробностях ещё не поступала.
Ранее новогодняя ёлка стала причиной серьёзного пожара в московской многоэтажке.
Читайте также: