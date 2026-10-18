Звезда «Метода» оказалась в больнице в свой день рождения
Актрису Александру Виноградову, известную по сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублевки», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, во время репетиции в Театре на Малой Бронной артистка получила травму лба. На место прибыли медики, которые оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Инцидент произошел в это воскресенье, в день 40-летия актрисы.
Сама Виноградова рассказала, что у нее диагностировали небольшой ушиб. По словам артистки, в ближайшее время ее отпустят домой. За годы карьеры она снималась в сериалах «Метод», «Полицейский с Рублевки», «Отель Элеон» и многих других.
Ранее дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии матери. Она подтвердила, что 88-летняя актриса находится в больнице уже несколько дней. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.
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